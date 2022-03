Paralautailija Matti Suur-Hamari otti hopeaa sivulajissaan banked slalomissa.

Peking/Helsinki

Suomalaislumilautailija Matti Suur-Hamari tuplasi Pekingin paralympialaisten mitalisaaliinsa ja voi matkustaa kotiin hyvillä mielin, kun hän ylsi perjantaina hopealle miesten SB-LL2-luokan banked slalom -kilpailussa. Maanantaina hän saavutti päälajinsa lumilautacrossin paralympiakultaa.

”En lähtenyt banked slalom -kisaan kovin suurin odotuksin, koska paukut on laitettu lumilautacrossiin, eikä banked slalomia ole tullut hirveästi treenailtua. Tiedettiin kyllä, että tämä rata saattaa sopia minulle ihan hyvin, ja niinhän se sopikin”, Suur-Hamari kertoi Suomen paralympiakomitean tiedotteessa.

Kiinalaisvoittaja Sun Qi, Suur-Hamari ja kolmanneksi tullut Britannian Ollie Hill laskivat vauhdikkaimman aikansa ensimmäisellä kierroksella.

”Ensimmäisellä ranilla sain hyvin pidettyä pään kasassa. HaukkalanJuhan kanssa juteltiin ylhäällä, että lähdetään vain ”naatiskelemaan”: keli on kohdillaan, rata on kohdillaan, kaikki on kohdillaan”, Suur-Hamari mainitsi valmentaja-lautahuoltaja Haukkalan kanssa käymänsä keskustelun.

Iskuyritys upposi sohjoon

Suur-Hamari tiesi mitalin varmistuneen ennen toista suoritustaan ja yritti luoda paineita viimeisenä laskeneelle kiinalaiselle, mutta sohjoutuneella radalla lauta ei liikkunut odotetulla tavalla.

Suomalainen oli tyytyväinen hopeaan, vaikka avauskierrokselta jäänyt ero voittajaan, 0,25 sekuntia, kismittikin hiukan.

”Tämä oli sellainen malttirata. Moni sortui siihen, että lähti hötkyilemään liikaa ja sitten tuli virhe, joista joutuu tässä maksamaan paljon”, Suur-Hamari sanoi ja myönsi itsekin yliyrittäneensä toisella kierroksella.

”Kovasti yritin ottaa kiinalaista kiinni ja sorruin siinä samalla itsekin vähän puskemiseen, kun tiesin, että ero on vain pari kymmenystä.”

”Isojen päätösten aika on myöhemmin”

Hopea täydensi Suur-Hamarin paralympiamitalien värisuoran täyteen, kun Pyeongchangin (2018) ja Pekingin kisat huomioiden kasassa on nyt kaksi kultaa, hopea ja pronssi. Neljä vuotta sitten hän saavutti lumilautacrossin kullan ja banked slalomin pronssin, joten 35-vuotias suomalainen onnistui kirkastamaan sivulajinsa mitalin Pekingissä.

”Nyt fiilistellään näitä mitaleja, nautitaan ja juhlitaan. Isojen päätösten aika on myöhemmin”, Suur-Hamari kuittasi vihjailut uran paketoimisesta.

Perheellinen mies odotti kotiin pääsemistä pitkän kisareissun jälkeen.

”Ehdottoman mukavaa on päästä kotiin. Tämä kausi on tehty ihan älyttömästi hommia ja oltu reissussa. Kiitokset kotiin, että tämä on ollut mahdollista ja olen päässyt tähän täysipainoisesti keskittymään. On täydellinen palkinto tästä koko porukan uurastuksesta, että täältä tullaan kahden mitalin kanssa kotiin.”