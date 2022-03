Tuomas Antikaisen teko näkyy Twitterissä jaetulla videolla. Antikainen selviää kuitenkin tällä tietoa ilman virallista rangaistusta.

Pori

Akilleksen ja Narukerän viiteen otteluun venynyt välieräsarja sai ikäviä jälkilaineita.

Akilleksen valmentaja Jari Hyttinen jakoi Twitterissä videon, jossa Narukerän Tuomas Antikainen astuu ensin luistin edellä porvoolaispelaajan jalan päälle. Jälkitilanteessa Antikainen näyttää vielä tekevän potkuliikkeen jäähän pudonnutta Akilleksen pelaajaa kohti.

”Ensin terällä nilkkaan ja sitten vielä potku päähän. Tällaista sikailua ei pitäisi hyväksyä missään urheilulajissa”, Hyttinen puhisi twiitissään.

Katso Antikaisen teko tästä:

Antikainen selviää tempustaan ainakin tällä tietoa ilman rangaistusta. Hyttinenkin kertoi Twitterissä, ettei Akilles ole vienyt asiaa eteenpäin. Myöskään ottelun erotuomariraportti ei sisällä tutkintapyyntöä.

”Voin vahvistaa, ettei tällaista tapausta ole tullut meidän pöydälle”, Jääpalloliiton kurinpitolautakunnan puheenjohtaja Kimmo Suominen sanoo.

Hyttinen kritisoi tiukkaa aikaikkunaa, jonka sisällä seurojen pitäisi viedä asioita eteenpäin. Akilleksen olisi pitänyt tehdä sunnuntaina pelatusta välierästä tutkintapyyntö viimeistään maanantaina kello 12:een mennessä. Hyttinen kirjoitti Twitterissä, ettei hän ehtinyt puuttua tapaukseen ajoissa.

Kurinpitolautakunnan puheenjohtaja Suominen on Hyttisen kanssa samaa mieltä, että aikaikkuna on liian tiukka jääpallon kaltaisessa lajissa, jossa ottelutahti on varsin väljä.

Suominen ei ollut nähnyt Antikaisen tekoa, joten hän ei voinut ottaa kantaa, kuuluisiko asia hänen mielestään kurinpitokäsittelyyn.

”Voi olla, että käyn sen nyt katsomassa”, Suominen totesi.

Vaikka puheenjohtaja ja muu kurinpitolautakunta toteaisi tilanteen nyt käsittelyn arvoiseksi, Suominen epäili, ettei asiaan pystytä enää puuttumaan.

”Sääntöjen mukaan kurinpitolautakunta ei voittaa oma-aloitteisesti videota käsittelyyn. Me voimme käsitellä tapauksen vain, jos olemme saaneet seuraavaan päivään kello 12:een mennessä videotutkintapyynnön seuralta tai erotuomareilta. Näyttäisi siltä, että meidän kätemme on sidottu.”

Suominen ei ollut varma, pystyykö edes Jääpalloliiton operatiivinen johto tai hallitus määräämään tapausta enää kurinpitokäsittelyyn.

”Jos tällainen pyyntö tulee, katson säännöt vielä tarkalla kammalla läpi”, sanoi Suominen, jolla on laaja kokemus eri lajien kurinpitotehtävistä.

Hän on kurinpitotehtävissä myös Voimistelu- ja Palloliitossa. Pesäpalloliiton kurinpitotehtävät hän jättää, kunhan muutama keskeneräinen asia saadaan valmiiksi. Lisäksi hän on urheilun oikeusturvalautakunnan jäsen ja Suomen urheilun eettisen komitean antidopingtoimikunnan varajäsen. Suominen kuuluu lisäksi HC Ässät Pori Oy:n hallitukseen.

Jääpalloliiton kurinpitolautakunnassa on myös toinen satakuntalaistaustainen jäsen, vahvasti Narukerä-taustainen Timo Aaltonen.

”Vaikkei Timolla ole enää virallista roolia seurassa, hänet on jäävätty Narukerää koskevista asioista. Hän on kuitenkin sen verran lähellä seuraa, koska oma poikakin (Ville) siellä yhä pelaa.”

Vaikka Antikainen jää näillä näkymin ilman virallista rangaistusta, asiaa käsitellään Narukerän sisällä. Narukerä vastasi Hyttisen twiittiin myös, ettei toiminta videon tilanteessa vastaa millään tavalla seuran arvoja.