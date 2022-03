Sekä ATP että WTA julkaisivat tuoreimmat rankinglistansa maanantaina.

Miesten ammattilaistenniksen kattojärjestö ATP korvasi Venäjän lipun valkoisella suorakulmiolla lajin tuoreimmalla maailmanlistalla, joka julkaistiin maanantaina.

Maatunnus katosi muun muassa kahdelta kärkikymmenikön pelaajalta, listaykköseltä Daniil Medvedeviltä sekä seitsemäntenä olevalta Andrei Rublevilta.

Liput poistettiin myös valkovenäläisiltä pelaajilta. Heistä korkeimmalla on Ilja Ivaška sijalla 41.

Liputtomuus on ATP:n tapa vastata Venäjän käymään ja Valko-Venäjän tukemaan hyökkäyssotaan Ukrainassa. Urheilijat voivat kuitenkin kilpailla ilman maatunnuksia.

Myös naisten ammattilaistenniksen kattojärjestö WTA poisti liput ja maatunnukset Venäjältä ja Valko-Venäjältä. Lippujen paikalla ei ole edes ATP:n käyttämää neliötä.

Maanantaina julkaistun maailmanlistan kärkikymmenikössä on nyt yksi tunnukseton pelaaja, kolmantena oleva valkovenäläinen Aryna Sabalenka. Venäläispelaajista korkeimmalla on Anastasija Pavljutšenkova, jonka rankingsijoitus on 14:s.