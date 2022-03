Yhteistyöhanketta on vetänyt ulkopuolelta kutsuttu koordinoija.

Porilaisen junioriputken päässä on jatkossa seurojen yhteinen Pori Akatemia. Arkistokuvassa MuSan junnuja.

Pori

FC Jazz, Musan Salama ja Toejoen Veikot ovat löytäneet yhteisen sävelen porilaisen jalkapallon kehittämiseen.

Seurojen yhteisen tiedotteen mukaan porilaistrio on tarkastellut jalkapallon tulevaisuutta yhdessä viime syksystä saakka. Ohjaavina teemoina ovat olleet pelaajamäärien kasvattaminen, harrastamisen jatkuminen mahdollisimman pitkään sekä kilpailutoiminnan kehittäminen.

Yhteistyömallia on viritelty seurojen hallitusten ja urheilupuolen työryhmien kanssa. Hanketta on vetänyt ulkopuolinen koordinoija Reima Mäkelä.

Seurojen A-, B- ja C-nuorten toiminta toteutetaan jatkossa Pori Akatemian alaisuudessa. Yhteistyö konkretisoituu ensimmäisenä A-nuorissa. B- ja C-nuoret liittyvät myöhemmin toimintaan mukaan.

Yhteistyön tavoitteena on, että joukkueiden määrät ikäluokissa muodostetaan pelaajamäärien perusteella niin, että jokaisella pelaajalla on mahdollisuus harrastaa sekä kilpailla. Tavoitteena on myös, että uudistettuun Pori Akatemiaan voi liittyä muitakin seuroja.

Jalkapalloa pitkään seurannut ja ulkopuoliseksi koordinaattoriksi pyydetty Reima Mäkelä kuvaa tiedotteessa prosessia mielenkiintoiseksi. Hän yllättyi kuinka samankaltaisesti seurat ajattelevat porilaisen futiksen tulevaisuudesta.

”Prosessi oli hyvin perusteellinen, palavereja pidettiin usealla eri kokoonpanolla ja ajatuksia kerättiin monesta eri suunnasta. Esimerkkinä tästä olivat alkuvaiheen seurakohtaiset keskustelut.”

”Kukin seura on kulkenut oman polkunsa tähän päivään. Perinteissä, rakenteissa ja tavassa toimia on luonnollisesti eroja. Näkemys tulevasta oli kuitenkin ilahduttavan yhtenäinen ja se myös mahdollisti konkreettiset keskustelut tulevaisuuden toimintamalleista”, Mäkelä kommentoi tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että muutokset pitää saada vielä realisoitumaan kentällä.

”Siinä on vielä paljon työtä tehtävänä. Seurojen tahtotila on ollut kauttaaltaan vahva ja samalla sykkeellä jatkamalla muutos tulee onnistumaan.”

Pori Akatemian toimintaa ohjataan yhteistyössä seurojen luoman johtamismallin mukaan. Tavoitteena on varmistaa, että jalkapallon harrastajamäärät kasvavat, ja Pori Akatemia pelaa tulevaisuudessa nuorten sarjojen korkeimmilla sarjatasoilla.

Yhteistyön päämääränä on myös se, että Porissa kehittyy edelleen pelaajia nuorten maajoukkueisiin sekä miesten edustusjoukkueisiin, eikä nuorten tarvitse lähteä pelaamaan korkeammille sarjatasoille kaupungin ulkopuolelle.

FC Jazz, Musan Salama ja Toejoen Veikot pysyvät edelleen omina seuroinaan. Yhteistyö ei tässä kohtaa koske MuSan ja FC Jazzin edustusjoukkuetoimintaa eikä myöskään seurojen junioritoimintaa D-juniorioreista alaspäin. Myös tyttöfutis pysyy seuravetoisena.

Pori Akatemia pelasi jo kaudella 2021 Palloliiton sarjoissa Musan Salaman ja Toejoen Veikkojen yhteistyönä, joten FC Jazz liittyy nyt mukaan toimintaan.

”Tästä on puhuttu pitkään ja näin tämän kuuluu mennä! Kaikilla seuroilla on tahtotila yhteistyön edistämiseen ja myös julkinen keskustelu laittoi asioihin vauhtia”. MuSan puheenjohtaja Mikko-Tapio Mattila kommentoi tiedotteessa.

”Meillä Musassa Kari Löytökorpi ja Matti Santahuhta ovat jo vuosia puhuneet asian puolesta. He olivat yhdessä Toven kanssa talvella 2020 käynnistämässä nyt laajenevaa Pori Akatemia -konseptia.”

ToVen puheenjohtaja Kaj-Markus Rantala ja FC Jazz junioreiden puheenjohtaja Kari Kaivo-oja vakuuttavat myös tyytyväisyyttään.

Rantala uskoo yhteistyön auttavan siihen, että jatkossa halukkaille löytyy sopivan tasoisia joukkueita niin parhaille pelaajille kuin niille, jotka haluavat vain harrastaa.

"Yhteistyön puuttuessa olemme vuosien saatossa menettäneet useita pelaajia. Yhteistyöllä pystymme saattamaan saman tasoiset pelaajat seurasta riippumatta yhteen ja tarjoamaan pelaajien tasolle ja motivaatiolle sopivia ympäristöjä”, Rantala sanoi tiedotteessa.

”Nyt on yhteistyölle sopiva hetki esimerkiksi sen vuoksi, että ikäluokat Porissa ja Satakunnassa pienenevät koko ajan. Kaikissa kolmessa yhteistyöseurassa on ymmärretty hyvin haasteet, mitä tulevaisuus on eteemme tuomassa. Tämän yhteistyön kautta haluamme valmistautua niihin siten, että porilaisella ja satakuntalaisella jalkapallolla voisi olla entistä upeampi tulevaisuus edessään”, totesi puolestaan Kaivo-oja.

