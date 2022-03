Välierätappion kuuluu olla pettymys, kun puhutaan tosissaan urheilemisesta, kirjoittaa Esko Kallioniemi.

Taas tässä kävi näin, lauletaan suomalaisessa iskelmässä.

Porilaisessa palloilukulttuurissa ei ole täysin vierasta se, että hyvän kauden päätteeksi ratkaisuhetkillä puuttuu pieni viimeinen silaus.

Porin Narukerän kunniaksi on toki sanottava, että nousu kohti Bandyliigan taulukon kärkisijoja on ollut pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Ei niinkään yhden kauden ihmeitä.

Usein on silti niin, että viimeinen askel kehityksessä on lyhyin, mutta silti vaikein ottaa. Saavuttaa terävyys, jolla maalin pelit käännetään voitoiksi myös kauden ratkaisuhetkillä. Pelata silloin kauden parhaat pelit.

Kerä on onnistunut hyvin monessa asiassa, eikä kestomenestyjä Akillekselle taipumista edes voi mieltää suureksi epäonnistumiseksi. Narukerätaloon mahtuu toinen peräkkäinen pronssimitali näytille, eivät hyllyt romahda SM-mitalien paljoudesta.

Samaan aikaan voi hyvällä omallatunnolla todeta, että enemmänkin oli tarjolla. On ollut aikoja, jolloin Akilles vei kohtaamiset näytöstyyliin, tällä kerralla tilanne oli toinen.

Kun koronarajoitukset vihdoin helpottuivat ja yleisö pääsi jälleen urheilutapahtumiin, Narukerää voi pitää yhtenä onnistujana. Tekojääradan katsomo ei ole kovin moderni, mutta se täyttyi kauden tärkeimmillä hetkillä mukavasti.

Joukkueen konkarit, kotimaan liigassa, ulkomailla kuin maajoukkueessakin yhteensä satoja pelejä tahkonneet pelaajat edelleen esiintyivät edukseen. Tomi Mustonen, Esa Oksanen ja Ville Aaltonen ovat yhä vahvoja nimiä Bandyliigassa.

Kuitenkin Kerä on onnistunut siirtämään viestikapulaa jo seuraavalle ikäluokalle. Nuoret pelaajat loistavat niin maalilla, erikoistilanteissa kuin hyökkäyksessäkin.

Aktiivinen kannattajajoukko lauleli suosikkiensa nimiä. Asiantuntevasti huomiota saivat kaikki hyvät suoritukset, mutta äänekkäimmät laulut suunnattiin pistepörssin voittaneelle Eero Paavolalle ja hyökkäyspäässä onnistuneelle Joona Rajalalle sekä nuorelle maalivahdille Santeri Rantaselle. Kehitysaskeleet ovat olleet havaittavissa.

Akilleksen kannattajaryhmä on lajissa melkeinpä käsite. Tällä kerralla on todettava, että Porissa tarjottiin kunnon vastus metelinpidossa katsomossa.

Konkareiden merkitystä ei ole mitään syytä väheksyä, vaikka toteaa, että nuorten pelaajien murtautumisessa Bandyliigan huipulle voi nähdä tulevaisuuden.

Porilainen yleisö on parhaimmillaan, kun tarjolla on menestyshuumaa. Silti pätee Porisuhdeneuvojankin esittämä viisaus: ”Kun porilainen tykästyy sinuun, et pääse hänestä koskaan eroon.”

Teoria toimii erityisen hyvin urheilussa. Jos pelaat tiesi porilaisyleisön sydämeen, kiitollisempaa kannattajakuntaa ei kovin läheltä löydy.

Välierätappion kuuluu olla pettymys, kun puhutaan tosissaan urheilemisesta. Ärsytyksen jälkeen kannattaa ottaa kaikki hyöty irti oppitunnista, jonka huippuvastustaja tarjosi.

Halu voittaa on kulunut klisee, mutta silti sitä voi oikealla tavalla kasvattaa pettymyksen hetkillä. Urheilussa joskus on hävittävä, jotta oppii lisää voittamisesta.