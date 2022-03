Vuohijoki ja Laura Peippo lähtevät sunnuntaina Puolaan, josta he tuovat Suomeen noin 50 ukrainalaista.

Nakkilasta kotoisin oleva painonnostaja ja lääkäri Anni Vuohijoki katsoi viime sunnuntaina uutisia Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Hän päätti saman tien ilmoittaa asuntonsa hätämajoitusta varten.

”Olen hyvin emotionaalinen ihminen. Itken jopa Salatuista elämistä. Minulle tulee hyvin helposti fyysisesti huono olo ihmisten puolesta. Ukrainan sotatilanne ei ole hirveästi auttanut tätä asiaa”, Vuohijoki sanoo.

”Vaikea edes kuvitella, mitä ihmiset siellä sodan keskellä käyvät nyt läpi. Itse tunnen olevani kaiken kaikkiaan aika etuoikeutetusta asemassa.”

Samanlaisia tuntemuksia oli urheilu- ja somevaikuttaja Laura Peipolla, joka kysyi Instagramissa auttamismahdollisuuksista. Vuohijoki oli yhteydessä Peippoon ja heitti idean:

”Mitäs jos vuokrattaisiin bussi?”

Tästä seurasi pohdinta, löytäisivätkö he bussikuskeja, tulkkeja ja mitä kaikkea sotaa pakenevien hakumatka vaatisikaan. Vuohijoki alkoi kysellä näiden perään Twitterissä.

Nyt tilanne on se, että Vuohijoella ja Peipolla on niin tulkki, bussi kuskeineen, lauttamatkat kuin kontaktit Puolaan. Matkaan he lähtevät ensi sunnuntaina.

Kaksikko on ollut yhteyksissä Ukrainan suurlähetystöön, Suomi-Ukraina-järjestöön ja Punaiseen ristiin.

”Meillä on suora kontakti järjestöön (Punaiseen ristiin), joka ottaa ukrainalaisia vastaan Puolan rajalla. He tietävät, kuinka monta meidän kyytiin mahtuu. Saamme heiltä listauksen henkilöistä, jotka tulevat meidän kyytiin”, Vuohijoki kertoo.

Menomatkalla bussissa kuljetetaan sairaalatarvikkeita. Paluumatkalla kyytiin mahtuu runsaat 50 henkeä.

”Osa heistä ei ole vielä Puolassa, koska rajanylitykseen on pitkät jonot”, Vuohijoki toteaa.

Aiotteko tehdä saman hakureissun uudestaan?

”Periaatteessa resursseja olisi, mutta me emme pysty henkilökohtaisesti jatkamaan”, Vuohijoki sanoo ja toteaa, että vaikka heillä energiaa riittäisikin, aika on kortilla: molemmilla on kaksi yritystä ja Peipolla vielä lisäksi lapsia ja koiria.

Jo pelkkä matka vie kahdesta kolmeen vuorokautta. Vuohijoki korostaa, että kyse ei myöskään ole pelkästään ukrainalaisten hakemisesta Suomeen.

He aikovat varmistaa, että ukrainalaiset pärjäävät täällä. Osalla on sukulaisia Suomessa, mutta osalle pitää järjestää muun muassa asuminen. Lisäksi Maahanmuuttovirastossa (Migri) on käytävä hoitamassa paperit kuntoon.

Kaiken kaikkiaan Vuohijoki on yllättynyt – tai oikeastaan häkeltynyt – hakukeikan saamasta huomiosta.

”Olen itkenyt monta itkua siitä, kuinka avuliaita monet ihmiset ovat.”

Hän haluaa painottaa, etteivät he eivät ole tässä mitenkään erityisiä.

”Meillä on toki jonkin verran näkyvyyttä. Tuomme avunantamisen taidon näkyväksi”, Vuohijoki pohtii.

”Meillä ei ole mitään hajua, mitä Ukrainassa lopulta tulee tapahtumaan, mutta yksittäisten henkilöiden elämää pystymme auttamaan ja tukemaan.”

Vuohijoki uskoo, että loppujen lopuksi hyville ihmisille tapahtuu hyviä juttuja.

”Sotatilanteissa se on vaan niin surullista, että Disney-loppuja ei niin hirveästi tapahdu.”