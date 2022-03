SK seuraa Karhujen tärkeää ottelua hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

Asetelma

Karhut on sarjataulukossa 12:s, Tiikerit 14:s – eli viimeinen. Vantaalaisten kohtalo on jo sinetöity: Tiikerit tulee putoamaan kauden päätteeksi Divariin. Karhujen kohtalo on sen sijaan täysin auki.

Jos Karhut on runkosarjan päätteeksi 12:s, porilaiset joutuvat puolustamaan sarjapaikkaansa Divari-joukkuetta vastaan keväällä. Jos taas Karhut putoaa 13:nneksi, porilaiset joutuvat suoraa tietä takaisin Divariin.

Jos Karhut kykenee nyt voittamaan Tiikerit, porilaiset nousevat tasapisteisiin 11:ntenä olevan Nurmon Jymyn kanssa. Jymy on nyt kiinni F-liigan sarjapaikassa, mutta Karhuilla on realistinen mahdollisuus nousta seinäjokisten ohi turvaan.

Tuo mahdollisuus nojaa kuitenkin pitkälti siihen, että Karhut kykenee päihittämään Tiikerit. Helppoa se ei ole, vaikka Karhut ottelun ennakkosuosikki onkin. Syksyllä joukkueiden välinen koitos päättyi Karhujen 5–4-jatkoaikavoittoon Tikkurilan urheilutalossa Vantaalla.

Keskiviikon koitos pelataan Karhujen kotiluolassa Porin urheilutalossa. SK seuraa ottelun kulkua hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

Karhujen hyökkääjältä Juho Myllyharjulta ei ainakaan itseluottamusta puuttunut ottelun alla, sillä hän veikkasi joukkueen kotisivujen otteluennakossa, että porilaiset voittavat ottelun maalein 17–2.

Live-seuranta

Karhujen kokoonpano

Ykköskenttä:

Tomi Jerkku – Juuso Ahola – Tuomas Huhtala

Aapo Tamminen – Joni Halminen

Kakkoskenttä:

Eero Vanhatalo – Julius Tuominen – Juho Myllyharju

Kalle Santanen – Tatu Ruohonen

Kolmoskenttä:

Konsta Aro – Julius Lundgren – Eetu Annila

Vertti Rautava – Tuomas Puisto

Neloskenttä:

Juha Tikka – Niko Järvenpää

Daniel Levola

Maalivahdit:

Arvid Vonk (Tomi Bergendahl)