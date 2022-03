Sota on poikkeuksellinen syy sulkea maita urheilusta – ”Pystyimme vetoamaan siihen, että urheilun tarkoitus on rauhan ajattelu”

Useat urheilujärjestöt estävät venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden kilpailemisen. Kansainvälisen yleisurheiluliiton WA:n hallituksen jäsen Antti Pihlakoski muistutti, että päätösten pitää perustua järjestöjen sääntöihin.

STT, Helsinki

Venäjän sotatoimien vaikutukset näkyvät entistä laajemmin myös urheilukentillä. Useat kansainväliset lajiliitot kiristivät tiistaina linjanvetojaan, ja venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden mahdollisuudet kilpailla kansainvälisellä tasolla heikkenivät selvästi.

Kansainvälinen yleisurheiluliitto World Athletics (WA) sulki Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat tyystin stadioneilta ja muilta kisa-areenoilta. Järjestön hallituksen jäsen Antti Pihlakoski arvioi STT:lle, että päätöksessä piti olla tarkkana, koska harvan urheilujärjestön säännöissä mainitaan sotaa.

”WA:n säännöissä on kohta, jossa puhutaan fair playstä (reilu peli). Lisäksi pystyimme vetoamaan siihen, että urheilun tarkoitus on rauhan ajattelu. Nyt sitä vastaan on rikottu”, Pihlakoski totesi.

Pihlakosken mukaan urheilu on Venäjällä ulkopolitiikan ja propagandan jatke. Hän pitikin todennäköisenä, että Venäjä valittaa urheilujärjestöjen päätöksistä Urheilun kansainväliseen välitystuomioistuimeen CASiin.

”Sotaa käyvän maan sulkeminen urheilusta on poikkeuksellista. Etelä-Afrikka oli apartheid-politiikan takia aikanaan paitsiossa urheilusta”, Pihlakoski arvioi urheilujärjestöjen yhtenäistä linjaa.

Neutraalien seulonta jatkuu

Yleisurheilussa venäläisten sulkeminen kisoista koskee melko pientä, noin 50 urheilijan joukkoa, sillä maan yleisurheiluliitto on ollut sivussa kansainvälisestä toiminnasta vuodesta 2015 lähtien valtiojohtoisen dopingin takia.

WA:n seulan läpäisseet, puhtaat urheilijat ovat voineet kilpailla neutraaleina urheilijoina niin sanotulla ANA-statuksella. Pihlakoski on yksi kolmesta, joka seuloo venäläisiä yleisurheiluareenoille.

”Tuo prosessi jatkuu siltä varalta, että Venäjän toimissa tapahtuu iso muutos, vaikka sellaista ei ole nyt näkyvissä. Tällöin voisimme toivottaa Venäjältä lähtöisin olevia urheilijoita kisoihin”, Pihlakoski kertoi.

Pihlakoski muistutti, että monet venäläiset yleisurheilijat ovat armeijan palveluksessa.

”Esimerkiksi korkeushyppääjäkuningatar Marija Lasitskenen sotilasarvo on majuri”, Pihlakoski totesi.

FIS sulki latutaistelut

Yleisurheilussa kisakauden kruununa odottavat MM-kilpailut Yhdysvaltain Eugenessa. Hiihtolajeissa kausi on kääntymässä loppusuoralle, ja Kansainvälinen hiihtoliitto FIS sulki venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat pois kisoista.

Suomalaisittain muutos näkyy etenkin maastohiihdossa, jossa Pekingin olympialaisissa viisi mitalia voittanut Aleksandr Bolshunov ja kumppanit joutuivat sivuun. Bolshunov on miesten maailmancupissa toisena lähes 500 pisteen päässä koronatartunnan saaneen Norjan Johannes Hösflot Kläbon takana, ja kolmantena on Iivo Niskanen.

Naisten maailmancupia johtava Venäjän Natalia Neprjajeva voi vielä menettää asemansa, kun kausi huipentuu Norjassa ja Ruotsissa. Etenkin jos FIS löytää korvaavan kisapaikan cup-finaaleille, jotka oli määrä hiihtää Venäjän Tjumenissa.