Norjalaiset eivät suostuneet odottamaan Kansainvälisen hiihtoliiton päätöstä pidempään.

Norjan hiihtoliitto ei anna venäläisten ja valkovenäläisten kilpailla maassa tällä viikolla pidettävissä hiihdon maailmancup-osakilpailuissa. Norjan hiihtoliitto tiedotti asiasta tiistaina.

Kansainvälinen hiihtoliitto (FIS) on aiemmin perunut Venäjällä kilpailtavat kauden päätöskilpailut, mutta ei estänyt venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistumista.

”Norjan hiihtoliitto on tänään ilmoittanut Kansainväliselle hiihtoliitolle, että tulevan viikonlopun kilpailuissa ei nähdä venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita riippumatta siitä, mitä FIS päättää”, Norjan hiihtoliitto kirjoitti useiden medioiden, esimerkiksi uutistoimisto Reutersin lainaaman tiedotteen mukaan.

Päätös on syntynyt jo viikonlopun aikana.

Norjan hiihtoliiton puheenjohtaja Erik Røste sanoi, että olisi toivonut päätöksen tulevan FIS:n tekemänä, mutta Norjan hiihtoliitto ei ollut valmis odottamaan pidempään.

Ennen päätöksen ilmoittamista hiihdon maailmancupia sponsoroiva kauppaketju Coop ilmoitti, että sen logo painetaan tulevana kisaviikonloppuna sinikeltaisena, eli Ukrainan väreissä.

Päätös olisi merkinnyt, että Ukrainan värit esiintyvät myös venäläishiihtäjien kilpailuasuissa.

Venäjä-päätökset johtuvat siitä, että Venäjä aloitti viime viikonloppuna hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan.

Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n pääsihteeri Michael Vion sanoo Norjan yleisradiolle NRK:lle, että Norjan hiihtoliitolla ei ole valtaa kieltää venäläishiihtäjiä osallistumasta Drammenissa ja Holmenkollenilla käytäviin maailmancupin kisoihin.

”Norjan hiihtoliitto voi esittää, että he eivät halua venäläisiä ja valkovenäläisiä kilpailemaan, mutta he eivät voi kieltää heitä osallistumasta. Se on vastoin FIS:n sääntöjä.

Venäläisten kilpailemisen estämisen puolesta on puhunut esimerkiksi FIS:n maastohiihtokomitean norjalainen johtaja Vegard Ulvang.

”Ei voi olla niin, että hyökkäyksen kohteena olevat joutuvat lentämään kotiin puolustamaan maataan, mutta hyökkääjät pääsevät kilpailemaan”, hiihtolegenda kiteytti ristiriidan.

Myös Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU sallii venäläisten ja valkovenäläisten osallistua ensi viikonloppuna Kontiolahdella käytäviin maailmancupin kilpailuihin.

Ukrainan joukkueesta poissa on muun muassa vuoden 2019 maailmanmestari Dmytro Pidrutšnyi, joka palvelee parhaillaan maansa kansalliskaartissa rakentaen barrikadeja venäläisiä hyökkääjiä vastaan.

”Olemme rauhallisia ja valmiita siihen mitä onkaan tulossa”, Pidrutšnyi viestitti NRK:lle.

Pidrutšnyi kilpaili vielä Pekingin olympialaisissa ja oli 13:s kymmenen kilometrin pikakisassa ja 12,5 kilometrin takaa-ajossa.