Huuhkajien kapteeni Tim Sparv on edelleen poissa A-maajoukkueesta seurajoukkueen vähäisen peliajan takia.

Suomen miesten jalkapallo­maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva kertoi keskiviikkona pelaajavalintansa MM-karsintojen kahteen viimeiseen otteluun.

Kanerva pääsi jälleen valitsemaan mukaan joukkueeseensa Daniel O’Shaughnessyn, Jere Urosen ja Marcus Forssin, jotka olivat toipilaina lokakuun otteluissa.

”Meillä kaikki ymmärtävät, että meillä on isot haasteet edessä, mutta homma on omissa käsissä, jos ajatellaan sitä lohkon kakkossijaa ja jatkokarsintapaikkaa”, Kanerva sanoi.

”Joukkueessa on vahva usko, että pystymme raapimaan pisteitä Bosnia ja Hertsegovinasta. Tarvitsemme minimissään neljä pistettä, että saamme kakkospaikan.”

”Siinä on tekemistä, mutta uskomme ja luotamme, että pystymme venymään. – – Ennenkin joukkue on osoittanut pystyvänsä tekemään ihmeitä, ja nyt on seuraavien ihmetekojen aika.”

Huuhkajat kohtaa ensin vieraskentällä Bosnia ja Hertsegovinan Zenicassa 13. marraskuuta ja sen jälkeen kotiottelussa 16. marraskuuta Ranskan.

Keskiviikon tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että Ranska-otteluun on jo myyty noin 28 000 lippua. Olympiastadion on hyvää vauhtia täyttymässä.

”Tarvitsemme varmasti kannustusta. Meidän pitää huolehtia siitä, että Ranska-ottelussa on panosta.”

Kanerva jätti jälleen valitsematta kapteeni Tim Sparvin, jonka peliaika on ollut vähissä HJK:ssa

Kanerva kertoi valinneensa 25 pelaajan maajoukkue­ryhmäänsä tällä kertaa kuusi topparia siksi, että kolmella topparilla, Paulus Arajuurella, Joona Toiviolla ja Robert Ivanovilla on varoitukset alla ja he ovat yhden varoituksen päässä pelikiellosta.

Ukraina-ottelussa loukkaantunut Nikolai Alho on joukkueesta poissa loukkaantumisensa takia. Kaan Kairinen on edelleen toipilaana.

Joukkue leireilee ennen ensimmäistä ottelua Roomassa ensi viikon alusta alkaen ja siirtyy ensi viikon torstaina Bosnia ja Hertsegovinaan. Perjantaina 12. marraskuuta joukkue pitää Zenicassa otteluun valmistavan harjoituksen.

”Meidän pitää saada pisteitä Bosnia ja Hertsegovinasta, se on ihan selvä. Lähdemmekö rohkeasti hakemaan heti maalia vai teemmekö sitten taktisia ratkaisuja tilanteen mukaan, se jää nähtäväksi.”

”Olemme paljon tutkineet Bosnia ja Hertsegovinaa ja heidän pelitapaansa. Tietyt suunnitelmat ovat jo olemassa, ja vaihtoehdot, joita pitää sitten tietyissä tilanteissa tehdä.”