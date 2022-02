Jaana Tulla vetäytyi lauantaina Mestarien liigan ottelutarkkailijan tehtävästään.

Kansainvälinen lentopalloyhteisö on ihmetellyt viime päivinä lajin kattojärjestön linjanvetoa Venäjään liittyen.

Eri urheilulajit ovat peruneet laajalti Venäjälle suunniteltuja kilpailujaan, kun maa hyökkäsi Ukrainaan viime torstaina, mutta Kansainvälinen lentopalloliitto (FIVB) ei ole siirtänyt elo-syyskuulle merkittyjä miesten MM-kilpailuja pois maasta.

Kansainvälinen olympiakomitea on painottanut, että kaikki Venäjälle ja Valko-Venäjälle suunnitellut urheilukilpailut tulisi siirtää pois maasta tai perua.

FIVB kertoi lauantai-iltana Twitterissä, että se siirtää ensi kesän Kansojen liigan otteluita pois Venäjältä "Ukrainan pahenevan tilanteen takia". Liitto kertoi seuraavansa tilanteen kehittymistä tarkasti ja arvioivansa MM-kilpailujen ja muiden Venäjällä järjestettävien kilpailujen asemaa.

Pitkän päivätyön suomalaisen lentopallon parissa tehnyt Jaana Tulla (ent. Laurila) on yksi FIVB:n kritisoijista.

Nykyään Suomen olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtajana työskentelevä Tulla sanoi lauantaina Twitterissä, että Euroopan lentopalloliitto (CEV) voi pyyhkiä hänen nimensä lentopallon Mestarien liigan ottelutarkkailijan tehtävästä.

”Oma henkilökohtainen kantani on se, että kansainväliset urheilutapahtumat tulisi tässä tapauksessa siirtää pois Venäjältä. Itsenäistä maata on loukattu, on rikottu kansainvälisiä sopimuksia ja rauhaa, aiheutettu valtavaa tuskaa, surua ja turvattomuutta. En voi olla huomioimatta tällaista omassa päätöksessäni”, Tulla sanoi sunnuntaina STT:lle.

”Minulle oli pettymys, ettei FIVB ainakaan tässä hetkessä tehnyt päätöstä (Venäjän MM-kilpailujen siirtämisestä).”

Pitkään Suomen lentopalloliiton huippu-urheilun hallintopäällikkönä työskennellyt Tulla julkaisi Twitter-viestinsä ennen lentopalloliittojen uusimpia päätöksiä.

FIVB:n lisäksi CEV kertoi lauantaina verkkosivuillaan, että liitto ei järjestä lentopallon, beach volleyn ja lumilentopallon kilpailuja Venäjällä. Liitto kertoi myös, että venäläiset ja ukrainalaiset seurat pelaavat Euroopan cup-kilpailujen loppukauden kotiottelunsa neutraalilla kentällä.

Tullan mukaan CEV:n uudet linjaukset olivat hyviä, mutta ne eivät riittäneet pyörtämään suomalaisen irtisanoutumista ottelutarkkailijan tehtävästä.

”Päätökseni liittyi kattojärjestöön FIVB:hen. Uskon, että yksittäisten ihmisten pienet teot voivat johtaa suurempiin asioihin. FIVB:n päätös oli tässä ajassa huono ja väärä”, hän sanoi.

”Eniten tässä häiritsee se, että urheilijat ja urheilun kanssa työskentelevät kärsivät – myös venäläiset. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme puolustaaksemme ihmisoikeuksia.”

Venäjä on lentopallossa vahva maa, mikä on saattanut osaltaan johtaa lentopallojärjestöjen päätöksentekoon.

”Vaikea sanoa, miten paljon Venäjällä on voimaa tai politiikkaa (lentopallojärjestöjen) taustalla. Mutta tässä kohtaa ei ole mielestäni mitään syitä, jotka voisivat mennä ihmisoikeuksien edelle”, Tulla totesi.