Upea nousu monien murheiden jälkeen – LP-Vampula pääsi juhlimaan pudotuspelipaikkaa

Huittislaisjoukkue metsästää runkosarjan päätöskierroksilla vielä kuudetta sijaa.

Lauantai-ilta oli riemukas naisten lentopalloliigassa pelaavalle LP-Vampulalle.

Huittislaisjoukkue kesytti Helsinki Volleyn kotikentällään lukemin 3–0 (25–20, 25–18, 25–22) ja varmisti samalla pudotuspelipaikan jo neljä ottelua ennen runkosarjan loppua.

Vampulaa uhannut LiigaPloki jäi nyt kymmenen pisteen päähän – eikä joukkue pysty kuromaan eroa millään umpeen kolmessa pelissään.

”Tämä on kova saavutus kaikkien murheiden jälkeen. Vastoinkäymisiä on ollut pitkin kautta, mutta niistä on selviydytty hienosti”, Vampulan manageri Timo Talvitie kuvaili.

Amerikkalainen sentteri Samantha Rubal lähti kotiin jo joulutauolla terveyssyistä. Huippuvireen löytäneen hakkurin Marika Välimäen kausi päättyi ikävään polvivammaan.

”Vielä muutama viikko sitten jännitettiin pudotuspelipaikkaa toden teolla. Nyt meillä on täydet saumat nousta vaikka kuudenneksi”, Talvitie iloitsi.

Jos Vampula valtaa kuudennen sijan, joukkue välttää suurella todennäköisyydellä Kuusamon Pallo-Karhujen kohtaamisen puolivälierissä.

”Olisi huomattavasti mukavampaa lähteä Saloon tai Kangasalle. Meillä on niin paljon kokemusta raskaista Kuusamon-keikoista, etteivät ne houkuttele enää tippaakaan”, Talvitie myönsi.

Vampula vyöryi Helsinki Volleyn yli laajalla rintamalla. Passari Elvita Dolotova käytti hienosti kaikkia hyökkääjiä. Tämä näkyy pistejakaumasta: Cassidy Baird 14/+9, Kristiana Petrova 14/+6, Julia Seikkula 12/+8, Laura Laukkanen 10/+8 ja Emilia Tyynismaa 7/+3.

”Tyynismaa on saanut vastuuta Rubalin lähdön jälkeen ja tarttunut hienosti tilaisuuteensa. Hän on kehittynyt melkoisesti lyhyessä ajassa”, Talvitie kehui.

Vampulan pistejahti jatkuu keskiviikkona kotiottelulla LiigaPlokia vastaan. Mielenkiintoista nähdä, saapuuko pihtiputaalaisjoukkue Huittisiin sisuuntuneena vai masentuneena.