Norjan hiihtoliitto lähetti selkeän viestin lauantaina.

Helsinki

Norjan hiihtoliitto kertoi lauantaina, ettei se halua venäläisurheilijoiden osallistuvan Norjassa järjestettäviin tuleviin hiihtolajien maailmancup- ja MM-tapahtumiin.

Norjassa on tulevina viikkoina määrä kilpailla muun muassa maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn maailmancupia sekä lentomäen MM-kisoja Vikersundissa.

Parhaillaan Norjassa on käynnissä maastohiihdon nuorten MM-kilpailut Lygnassa.

”Norjan hiihtoliiton hallitus on tänään keskustellut tilanteesta, joka liittyy Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan, ja siitä, miten tämä vaikuttaa tuleviin maailmancupin kilpailuihin ja maailmanmestaruuskilpailuun Norjassa. Norjan hiihtoliiton viesti Venäjälle ja venäläisurheilijoille on kristallinkirkas: Emme halua heidän osallistumistaan!” Norjan hiihtoliiton tiedotteessa kerrottiin.

Norjan kulttuuriministeri Anette Trettebergstuen antoi liitolle tukensa.

”On tärkeää, että urheiluliitot ovat autonomisia. Samalla tuen Norjan hiihtoliiton tänään tekemää kannanottoa”, Trettebergstuen sanoi uutistoimisto NTB:lle.

Ruotsalaisministerikin otti kantaa

Ruotsin urheilusta vastaava ministeri Anders Ygeman haluaa sulkea venäläisurheilijat kaikkien suurten urheilukilpailujen ulkopuolelle. Ygeman kertoi uutistoimisto TT:lle keskustelleensa asiasta pohjoismaisten kollegoidensa kanssa ja hakevansa Euroopan unionilta tukea Venäjä-boikottiin.

”Urheilu on yksi (Vladimir) Putinin silmäteristä. Niin kauan kuin Venäjän aggressio jatkuu, haluan EU:n tekevän päätöksen siitä, että emme osallistu Venäjän urheilutapahtumiin ja että venäläisammattilaisten osallistuminen muiden maiden tapahtumiin kielletään”, Ygeman sanoi.

”Urheilu on yksi Putinin kulmakivistä, ja hän on myös yrittänyt käyttää urheilua johtajuuteensa. Silloin on vain luonnollista, että käytämme urheilua Putinin vastaisessa manifestissa.”