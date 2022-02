Hiihtoliitto tiedotti asiasta torstai-iltana.

Helsinki

Suomi ei lähetä joukkueita pohjoismaisten lajien maailmancupeihin Venäjälle loppukauden aikana, päätti Hiihtoliiton johtokunta. Päätöksen taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Hiihtoliitto tiedotti asiasta torstai-iltana.

Maastohiihdon maailmancupin päätöskilpailut on tarkoitus järjestää Venäjän Tjumenissa 18.–20. maaliskuuta. Naisten mäkihypyn maailmancupin kilpailut on merkitty kalenterissa Venäjän Nizhni Tagiliin samoille päivämäärille, ja cupin on määrä huipentua Tshaikovskiin 25.–27. maaliskuuta.