Ruotsi boikotoi hiihtolajien kisoja Venäjällä. Suomen olympiahiihtäjä ilmoitti tekevänsä samoin.

STT, Helsinki

Suomen Hiihtoliitto odottaa Kansainvälisen hiihtoliiton FISin linjausta Venäjällä maaliskuussa järjestettävistä maastohiihdon ja mäkihypyn maailmancupin kilpailuista.

”On hyvin tärkeää, että saamme FISin näkemyksen asiasta. Olemme käyneet FISin pääsihteerin (Michel Vionin) kanssa keskustelua. Toivomme, että mahdollisimman pian saamme sieltä päätöksiä ja linjauksia, ja niiden jälkeen teemme Suomen Hiihtoliiton johtokunnassa viralliset päätökset”, Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi sanoi STT:lle.

”Uskon, että viimeistään viikonlopun aikana saamme päätöksiä FISistä, parin kolmen päivän kuluessa.”

Maastohiihdon maailmancupin päätöskilpailut on tarkoitus järjestää Venäjän Tjumenissa 18.–20. maaliskuuta. Naisten mäkihypyn maailmancupin kilpailut on merkitty kalenterissa Venäjän Nizhni Tagiliin samoille päivämäärille, ja cupin on määrä huipentua Tshaikovskiin 25.–27. maaliskuuta.

Ruotsin hiihtoliitto puolestaan ilmoitti torstaina, että se ei lähetä urheilijoita mihinkään hiihtolajien kilpailuihin Venäjällä. Boikotti johtuu turvallisuustilanteesta sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan torstaiaamuna.

Urheilijoiltakin tuli kannanottoja. Ruotsalaishiihtäjä Jens Burman sekä maastohiihdon maailmancupin kärkimies, norjalaistähti Johannes Hösflot Kläbo vaativat uutistoimisto TT:n mukaan, että FIS ottaa maailmancupin finaalitapahtuman pois Venäjältä.

Suomen joukkueessa Pekingin olympialaisissa kilpaillut Katri Lylynperä ilmoitti, ettei aio kilpailla Venäjällä.