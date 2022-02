Narukerän terveystilanne on tällä hetkellä ihan hyvä. Jos korona iskisi isolla voimalla joukkueeseen välierissä, tarkoittaisi se todennäköisesti luovutusvoittoa vastustajalle. Enää pelejä ei siirretä.

Narukerä on valmis kaatamaan Akilleksen. Helpolla se ei tule tapahtumaan.

Narukerä on edennyt jääpallon Bandyliigassa välieriin asti. Siellä vastassa on Porvoon Akilles, joka on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut Suomen paras jääpallojoukkue.

Narukerän valmentaja Tuomas Erkkilä tietää, että Narukerän on onnistuttava välieräsarjassa parhaalla tasollaan, että loppuottelupaikka olisi mahdollinen.