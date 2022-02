”Liikaa on mennyt omiin” – Tomi Bergendahl oli mahdottoman edessä Karhujen maalilla, mutta selkäsaunassa oli myös jotakin hyvää jatkon kannalta

Karhut murskattiin Espoossa kahdesti tänä viikonloppuna. Kova ottelu on luvassa myös tiistaina – ja erittäin tärkeä sellainen lauantaina.

Tilaajille

OILERS–KARHUT 14–6

Espoo

Ei tuonut yksi nukuttu yö lohdutusta Karhujen Espoon F-liigan synkkään viikonloppuun.

Oilers jatkoi sunnuntaina porilaisten hyökyttämistä siitä, mihin Indians lauantaina jäi.

Loppunumerot olivat 14–6.

Neljässä viime ottelussa porilaisten verkko on kolissut omissa nyt 51 kertaa. Se on karua luettavaa, vaikka vastassa on ollut sarjan kärkijoukkueita.