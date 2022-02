Eteri Tutberidzen valmennusmetodit ovat herättäneet paljon kritiikkiä jo ennen Pekingin olympialaisia.

Dopingkohun keskellä koko Pekingin olympialaisten ajan ollut taitoluistelija Kamila Valijeva epäonnistui torstaisessa vapaaohjelmassaan pahemman kerran ja sijoittui naisten kilpailussa ”vasta” neljänneksi.

Valijeva, 15, lähti vapaaohjelmaan kärkipaikalta ja oli suuri kultasuosikki.

Epäonnistuneen vapaaohjelman jälkeiset hetket ovat nyt nousseet suuren huomion kohteeksi. Tapa, jolla Valijevan kiistanalainen valmentaja Eteri Tutberidze otti suojattinsa vastaan jäältä, on järkyttänyt laajasti.

Tutberidze, 47, ei tarjonnut lohdutuksen sanoja, vaan tylytti jo valmiiksi pettynyttä luistelijaa.

”Miksi luovutit? Selitä minulle, miksi. Miksi lakkasit taistelemasta? Luovutit sen axel-hypyn jälkeen”, kuuluivat Tutberidzen ensimmäiset sanat täysin murtuneelle Valijevalle.

Valmentaja Eteri Tutberidze (oikealla) kysyi vapaaohjelman jälkeen Kamila Valijevalta, että miksi hän luovutti.

Kritiikkiä valmentajalle

Kylmä suhtautuminen on entisestään lisännyt kritiikkiä Tutberidzen valmennusmetodeista.

”Minä syytän aikuisia hänen (Valijevan) ympärillä, totesi yhdysvaltalaisella NBC:llä kilpailua kommentoinut ex-luistelija Tara Lipinski”, Naganon 1998 olympiavoittaja.

Ylen vieraana ollut ex-taitoluistelija Kiira Korpi kommentoi tapausta järkyttyneenä.

”Taitoluistelulla on vakava peiliin katsomisen paikka. Näitä lapsiurheilijoita ei voida määränsä kauempaa polkea erilaisin tavoin”, Korpi muun muassa totesi.

Kaksinkertainen taitoluistelun olympiamitalisti Irina Slutskaja itki, kun hän kommentoi Valijevan romahdusta Russia 1:n tv-lähetyksessä, Sport 24:n mukaan.

”He rikkoivat lapsen! Yksikään 15-vuotias ei ole koskaan käynyt mitään tällaista läpi. Itkin. Tämä on täysin mahdotonta. Kamila on olympialaisten sankari. He eivät antaneet lapsen nukkua kunnolla vaan veivät hänet raastupaan”, Slutskaja sanoi.

Valijevan jäädessä neljänneksi Anna Shtsherbakova (255,95) ja Aleksandra Trusova (251,73) ottivat Venäjän olympiakomitean joukkueella kuitenkin kaksoisvoiton ennen Japanin Kaori Sakamotoa (233,13).

Suomen Jenni Saarinen pääsi mukaan vapaaohjelmaan viimeisenä kilpailijana, luisteli yhteispisteet 153,04 ja sijoittui 25:nneksi.