Machester Cityn pysäyttäjää on vaikea löytää. Viikolla joukkue murskasi Sportingin vieraissa.

Manchester City on tällä hetkellä todella kovassa iskussa ja joukkue vaikuttaa jopa pysäyttämättömältä. Valioliigan se voittaa hyvin todennäköisesti. Mestarien liigassa joukkue puolestaan voitti juuri Sportingin pystyyn lukemin 5–0. Pieni kompastumisen vaara on tuollaisen suorituksen jälkeen olemassa tuiki tavallisessa sarjapelissä.

Antonio Conte on maailmanluokan valmentaja. Tottenham ei joukkueena ole samaa tasoa, mutta aina silloin tällöin se on valmis yllättämään. On vaikea nähdä, että Tottenham peliä voittaisi, mutta vähämaalisen tasapelin se saattaa pelistä saada. Ainakin pienen onnen avustamana.

City tulee pitämään palloa ja hallitsee tapahtumia lähes alusta loppuun. Se asia, johon joukkue välillä kaatuu tai ainakin meinaa kaatua, on tehottomuus. Laukauksia saattaa olla parikymmentä ottelussa, mutta maaliin niistä ei päädy yksikään. Jos Tottenham iskee vastahyökkäyksellä yhdenkin maalin, voi pelistä tulla Citylle hankalampi kuin ajatellaan.