Leijonat ja Tero Seppälä ovat loppusuoralle kääntyvien olympialaisten päivän ainoat suomalaisedustajat.

Perjantaina Pekingin olympialaisissa ei ole edessä erityisen vilkas suomalaispäivä, mutta siitä huolimatta mukana on yksi kansaa huomattavan paljon kiinnostava tapahtuma.

Leijonat kohtaa olympialaisten välierässä Slovakian. Ottelu alkaa jo kello 6.10. Suomelle tilanne on siinä mielessä poikkeuksellinen, että joukkue on kamppailuun jopa suursuosikki. Paikka loppuottelussa on käden ulottuvilla ja Slovakialle häviämistä voitaisiin pitää isona pettymyksenä.

Lisäksi suomalaisista tositoimissa on perjantain aikana ampumahiihtäjä Tero Seppälä. Hän on mukana 15 kilometrin yhteislähdössä, joka alkaa kello 11.

Muita suomalaisia ei perjantaina olympialaisissa tositoimissa ole.