Erin Jackson siirtyi rullilta terille vuonna 2017 ja on sen jälkeen tehnyt matkaa pikaluistelun huipulle.

Voittonsa jälkeen 29-vuotias Erin Jackson kiepsahti valmentajansa kaulaan. Hän oli juuri saavuttanut olympiakultaa naisten 500 metrin pikaluistelussa ajalla 37,04 sekuntia.

Japanin Miho Takagi, joka sijoittui toiseksi 1500 metrillä maanantaina, lisäsi Pekingin saldoonsa hopeaa myös 500 metrin matkalta ajalla 37,12 sekuntia. Venäjän olympiakomitean Angelina Golikova luisteli pronssille 0,09 sekuntia Takagin jälkeen.

Jackson on ensimmäinen tummaihoinen nainen, joka on päässyt olympiamitaleille pikaluistelussa. Mahdollisesti jopa ensimmäinen tummaihoinen nainen, joka on voittanut olympiakultaa talviolympialaisten yksilölajeissa, kertoo The Guardian.

Lehden haastattelussa Jackson toivoo, että hänen esimerkkinsä innostaisi vähemmistöjä talvilajien pariin.

"Toivottavasti näemme enemmän vähemmistöjä, etenkin Yhdysvalloissa, lähtevän kokeilemaan talviurheilulajeja. Toivon olevani hyvä esimerkki."

Erin Jackson juhlii voittoa.

Mitali on Yhdysvaltojen ensimmäinen henkilökohtainen pikaluistelumitali 12 vuoteen ja ensimmäinen kulta 500 metrin pikaluistelussa sen jälkeen, kun Bonnie Blair voitti matkan kolme kertaa peräkkäin vuosina 1988–1994.

”Tämä mitali merkitsee niin paljon. On ollut vaikeat pari vuotta ja vaikea alku tälle vuodelle. Olen niin onnellinen, että tämä tapahtui näin”, Jackson kertoo.

Jacksonin olympiamatka ei ole ollut aivan tavanomainen. Ocalasta Floridasta kotoisin oleva urheilija on luistellut lähinnä sisätiloissa ja menestynyt myös roller derby -luistelijana.

Suomessakin Jackson on käynyt opettamassa rullaluistelua. Roller derby -lehti Karu vuodelta 2016 kertoo, että Jackson teki pikavisiitin Suomeen vierailevana valmentajana ja kävi tuolloin Pasilan Urheiluhallilla Helsingissä.

”Suomessa oli huikeaa. Helsinki on kaunis ja mukava, joskin minun makuuni turhan kylmä kaupunki. Kalliolaiset olivat myös mitä mainioimpia emäntiä”, Jackson kertoi tuolloin lehdelle.

USA:n joukkueen nettisivuilla kerrotaan, että Jackson aloitti rullaluistelun 10-vuotiaana vuonna 2002, mutta oli ensimmäistä kertaa jäällä pikaluistelun merkeissä vasta vuonna 2017.

Hän ehti harjoitella luistelua jäällä neljä kuukautta ennen kuin pääsi vuoden 2018 olympiajoukkueeseen. Hän sijoittui Pyeongchangin kilpailuissa 24. sijalle.

Mutta sittemmin Jackson on murtautunut lajinsa kärkeen ja johtaa tällä hetkellä naisten 500 metrin maailmancupia, jonka kahdeksasta osakilpailusta on voittanut neljä.

Erin Jackson pääsi olympialaisiin ystävän avulla.

Matka Pekingin olympialaisiin näytti jo olevan peruttu, kun Jackson liukastui Yhdysvaltojen olympiakarsinnoissa tammikuussa. Hän jäi 500 metrin karsintakilpailussa kolmanneksi ja ilman olympiapaikkaa.

Karsinnan voitti nelinkertainen maailmanmestari ja Jacksonin ystävä Brittany Bowe. Sitten tapahtui jotain yllättävää: Bowe luovutti vapaaehtoisesti olympiapaikkansa Jacksonille.

Yhdysvaltojen joukkueen Twitterissä julkaisemalla videolla Bowe kertoo, ettei kukaan muu ansaitse paikkaa yhtä paljon kuin 500 metrin maailmanlistan ykkönen.

”Se oli epäonnekas liukastuminen, tiesin heti samana iltana, että tulen antamaan paikkani hänelle”, Bowe kertoi.

33-vuotias Bowe on myös mukana Pekingissä, jossa sijoittui sunnuntaina 1000 metrin kilpailussa 16. sijalle. Bowe oli kannustamassa ystäväänsä ja kannustikin niin, että meinasi taju lähteä.

”Huusin niin kovaa, että melkein pyörryin”, Bowe kertoi The Guardianille.

Jacksonin voittoluistelun voi katsoa alla olevalta videolta.