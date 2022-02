Ei ole sattumaa, että Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski ovat näistä olympiakisoista henkilökohtaisia mitalisteja. Eikä ole sattumaa, että he ovat sitä nimenomaan perinteiseltä hiihtotavalta.

0,8 ja 0,5 sekuntia. Noihin lukemiin voi huippuhiihdossa tiivistyä sankaruuden ja antisankaruuden, erittäin vahvoissa sitaateissa toki, ero. Vuosi sitten Krista Pärmäkoski kepitti USA:n vahvan vapaan hiihtotavan sprintterin Jessica Digginsin Oberstdorfin MM-kisoissa. Pronssikamppailun kääntyminen Suomelle 0,8 sekunnilla oli isoille kansanjoukoille vuoden sykähdyttävin urheiluhetki.

Kun lauantaista 4x5 kilometrin olympiaviestiä oli hiihdetty noin 16,5 kilometriä, oli ikävän selvää, että tänä vuonna kilpailun ratkaisuepisodi ei ole Urheilugaalassa ehdokkaana.

Krista Pärmäkoski pani urheasti kampoihin sprintin olympiavoittajalle Jonna Sundlingille, mutta tehtävä olisi ollut kenelle tahansa toivoton.

Kun Pärmäkoski ja naishiihtonsa yleistason osalta romahtaneen Norjan ankkuri Ragnhild Haga antoivat Ruotsin Jonna Sundlingin turhan pehmeästi kiinnittää hakaneulat trikoihinsa, peli oli pronssimitalin osalta pelattu. Sundlingin murskaava kultamitalishow vapaan sprintissä ei jättänyt näille kysymyksille sijaa, vaikka Pärmäkoski näennäisen urheasti panikin loppusuoralla kampoihin. Lyhyt tikku toki olisi jäänyt käteen kaikille muillekin yrittäjille.

Kerttu Niskanen sanoi 10 kilometrin (p) hopeamitali kaulassa allekirjoittaneelle, että haluaisi lähtökohtaisesti hiihtää viestissä perinteisen osuuden. Sen ymmärsi, kun katsoi elämänsä kunnossa olevan naisen etenemistä kolmannella osuudella. Vaikka Niskanen toki antoi Pärmäkoskelle toivotun pienen kaulan Ruotsiin ja sikäli selkeän sauman jättää Ruotsi äkkiä maisemaan, kontrasti parempaan hiihtotapaan on huima.

Suomi saavutti edellisen 4x5 kilometrin viestin olympiamitalin Sotshissa 2014. Lauantain joukkueesta mukana olivat Krista Lähteenmäki (nyk. Pärmäkoski, vas.), Anne Kyllönen ja Kerttu Niskanen (oik.). Aino-Kaisa Saarinen lopetti 2018.

Kuvaavaa on, että lauantaina naama näkkärillä maalissa patsastelleet Pärmäkoski ja Niskanen todennäköisesti hymyilevät ensi keskiviikkona samassa paikassa leveästi. He ovat silloin perinteisen tekniikan pariviestin mitalisteja, jopa voittajia.

Sauma on täysin selvä, jos avausosuutta jauhava Niskanen jaksaa karistaa porukkaa horisonttiin. Niin kuin hän, perinteisellä tekniikalla, jaksaa.

Avausosuuksien hiihtäjät Anne Kyllönen ja Johanna Matintalo saavat lauantailta putipuhtaat paperit. Kumpikin hiihti kuormituksen kannalta älykkäästi myös vaativan radan vaaran paikat.

Suomessa on kyselty sprintteri Jasmi Joensuun ankkuriosuuden perään. Viestidramatiikkaa tulee aina leijua ilmassa.

Ennen kovin painavia kannanottoja kannattaa tarkistaa esimerkiksi Kansainvälisen hiihtoliiton verkkosivuilta hänen meriittinsä tämän kauden osalta, varsinkin vapaalta, mutta toki myös perinteiseltä hiihtotavalta.

Joensuu on hieno ja älykäs urheilija, jolle kävi kiistatta epäonnea näissä kisoissa. Hän hiihtää jatkossa useita arvokisaviestejä. Mutta Suomen lopputulosta hän ei olisi kohentanut. Puhettahan mahtuu maailmaan.

Oliko Suomen jääminen mitaleilta yllätys? Sinänsähän sen aina pitäisi olla, mutta tilasto on tyly. 30 vuoden aikana on nyt hiihdetty yhdeksästi 4x5 kilometrin olympiamitaleista. Suomi on ollut mitalisti kahdesti eli 2010 ja 2014.

Edellinen ja ainoa olympiavoitto täyttää 70 vuotta, kun mitaleista 2026 hiihdetään Pohjois-Italian Val di Fiemmessä. Eihän se kaksinen rekordi ole, kun miettii Suomen maantieteellistä sijaintia ja kyseisen urheilulajin kansallista merkitystä.

Oliko Venäjän voitto yllätys? Ei sikäli, että se on erilaisin nimin nyt voittanut yhteensä 18:sta naisten olympiaviestistä tasan puolet.

Ruotsin ennakkosuosikkeina Zhangjiakouhun saapuneiden normimatkojen naisten kisat ovat olleet katastrofi. Jos jo yleisolemukseltaan periksiantaneelta näyttänyt Frida Karlsson olisi ajanut kolmososuudella päin mustaa seinää 100 metriä aiemmin, Suomen naiset olisi kukitettu pronssimitalisteina.

Viestikilpailu oli erittäin laadukas, ja vielä 16 kilometrin kohdalla Suomellekin oli kaikki mahdollista väliltä 1–5. Näistä osui nyt se ikävin vaihtoehto, mutta keskiviikkona on tosiaan pariviestissä aivan toinen ääni kellossa.

Päivän työn sankari oli ilman muuta Saksan ankkuri Sofie Krehl, jonka piti olla Pohjolan jahtiryhmälle suupala. Hän pysyi, horjahdellen mutta kuitenkin, jahtaajien tavoittamattomissa ja vei Pohjolan ja Venäjän ulkopuolelle taas yhden arvokkaan mitalin.

Maastohiihto tarvitsee lajina Saksan hopeaa huomattavasti enemmän kuin Norjan.