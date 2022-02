Iivo Niskanen aloitti perjantaina suomalaisten kultahuuman Pekingin olympialaisissa. Jatkuuko juhlat myös naisten puolella?

Lauantain suomalaispäivän avaava naisten 4x5 kilometrin maastohiihtoviesti on suomalaisittain erittäin mielenkiintoinen ja mahdollisuus kultamitaliin on olemassa. Suomi on yksi suosikeista koko kilpailussa. Suomi on vahva erityisesti huippuvireisten Kerttu Niskasen ja Krista Pärmäkosken ansiosta. Ruotsi on ollut vaikeuksissa ja Norjallakin on ollut Therese Johaugia lukuun ottamatta hankaluuksia.

Suomen viestin avaa Anne Kyllönen ja Johanna Matintalo on toisella osuudella, Niskanen hiihtää kolmannen osuuden ja Pärmäkoski on joukkueen ankkuri. Kilpailu alkaa kello 9.30.

Naisleijonat puolestaan kohtaa puolivälierässä B-lohkon voittaneen Japanin. Peli käynnistyy kello 10.40. Voitolla toistaiseksi vaihtelevasti pelannut Naisleijonat olisi jälleen välierissä asti.

Karsinnassa komeasti seitsemänneksi ponnistanut Antti Aalto on tositoimissa miesten suurmäessä. Mitali olisi hänelle valtava yllätys, mutta Aalto tuntuu olevan olympialaisissa hyvässä iskussa. Ensimmäinen kierros alkaa kello 13.00

Ampumahiihdon miesten pikamatka käydään puolestaan kello 11.00 alkaen. Suomen edustajina ovat Olli Hiidensalo, Tero Seppälä, Heikki Laitinen ja Tuomas Harjula.

Kello 13.00 ohjelmassa on rytmitanssi. Siellä ovat mukana Juulia Turkkila ja Matthias Versluis. He ovat jäällä kello 13.14.