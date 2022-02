Suomen joukkueessa hiihtävät Anne Kyllönen, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski.

STT, Zhangjiakou/Helsinki

Suomen naishiihtäjät nostavat Venäjän olympiakomitean joukkueen (ROC) huomisen 4x5 kilometrin ykkössuosikiksi ja tavoittelevat itse suosikin haastamista.

Suomi hiihtää Zhangjiakoussa viestiä hiihtojärjestyksellä Anne Kyllönen, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski.

”Lähdemme nauttimaan siitä, että olemme kovia haastajia. Yritämme käyttää tilaisuuden hyväksemme”, Niskanen sanoi joukkueen etätiedotustilaisuudessa Zhangjiakoun perjantai-illasta.

Hiihtojärjestys tarkoittaa, että Kyllönen ja Matintalo hiihtävät viestissä perinteistä ja eilen perinteisen hiihtotavan kympillä mitaleille yltäneet Niskanen ja Pärmäkoski vapaata.

”Minulla ei ole samanlainen luotto vapaan osuuteen kuin perinteisen hiihtotavan osuuteen, mutta parhaani teen”, Niskanen kuvasi kolmatta osuuttaan.

Hän on aiemminkin joutunut uhrautumaan viesteissä vapaan osuuksille. Samoin Pärmäkoski on ollut pitkään itseoikeutettu ankkuri, vaikka perinteinen on hänenkin vahvempi hiihtotapansa. Oberstdorfin MM-laduilla hän toi Suomen pronssisijalle ankkurina.

”Täällä on se riski, että reisi räjähtää, jos menee itselle ylivauhtia. Miesten yhdistetyn kisa on hyvä esimerkki. He hiihtivät samaa reittiä. Johannes Rydzek oli jo varma kultamitalisti, mutta jäi ilman mitalia.”

”Stadionilla tehdään vielä paljon hommia, eikä kisa lopu viimeisen mäen päällä. Vitonen pitää hiihtää järkevästi ja käyttää voimansa oikein, että ne loppuvat vasta maaliviivan jälkeen”, Pärmäkoski linjasi.

Kyllösellä pitkä tauko arvokisaviesteistä

Kyllönen on hiihtänyt arvokisaviestiä viimeksi Sotshin olympialaisissa kahdeksan vuotta sitten, jolloin Suomi oli toinen.

Kyllönen odottaa osuudeltaan vauhdinpitoa, ja siinä ovat vastassa muun muassa ROC:n Julia Stupak ja Ruotsin sprintteri Maja Dahlqvist.

”Pitää löytää omat rajat ja limiitit ja kunnioittaa niitä. Viisi kilometriä perinteisellä on mielimatkojani. Toivottavasti huomenna on yhtä hyvä päivä kuin eilen”, Kyllönen viittasi 16. sijan tuoneeseen kymppiin.

”Avausosuudellakin tulee varmasti sippaamisia. Koko osuuden ajan pitää olla hereillä, sillä latuja on vain kaksi. Ei saa jäädä mihinkään peesiin, jos keula lähtee”, Kyllönen sanoi.

Matintalo pääsee samalla osuudelle muun muassa ROC:n Natalia Nerpjajevan, Norjan Therese Johaugin, Yhdysvaltain Rosie Brennanin, Ruotsin Ebba Anderssonin ja Saksan Katharina Hennigin kanssa.

”Kakkososuudella ei varmasti lähdössä säästellä, vaan mennään alusta asti kovaa”, Matintalo sanoi.

”Kaikkeni yritän, että saamme viestin hyvissä asemissa Kertulla ja sitten Kristalle.”

Joensuu putosi joukkueesta

Suomen viestinelikon kokoonpano tarkoittaa, että viime talvena MM-pronssia viestissä hiihtänyt ja Pekingin kisoissa sprintissä sauvarikon takia epäonnea kokenut Jasmi Joensuu putosi joukkueesta.

Viime vuoden MM-viestijoukkueesta Riitta-Liisa Roponen ei ole Pekingin joukkueessa.

”Mietimme sellaista variaatiota, jolla voisimme taistella kirkkaimmista mitaleista. Luotamme tähän joukkueeseen, jossa kaikkein kovakuntoisimmat urheilijamme ovat viimeisillä osuuksilla”, kommentoi naisten valmentaja Ville Oksanen.

Menestystoiveita nostaa se, että suomalaiset ovat toistaiseksi hiihtäneet mainiosti, ja menestys tunnetusti ruokkii menestyjiä.

Onnistujia on toki muissakin joukkueissa, mutta Norja ja Ruotsi ovat olleet odottamattoman vaisuja.

”En lähtisi maalailemaan niin, että olisimme ennakkosuosikkeja. Mutta jos onnistumme hyvin, voimme taistella isoista asioista”, Oksanen sanoi.

Norjan leirissä epävarmuutta

Hiihtäjätkin ovat puntaroineet viestin kuvioita pitkin perjantaita, kun ovat palautelleet torstaisesta kympin kisasta ja nauttineet Iivo Niskasen kultahiihdosta.

”Norja ei ole ollut niin varma, kun he ovat jo joutuneet miettimään, pitääkö ampumahiihdon puolelta ottaa urheilijoita mukaan. Se on heille poikkeuksellinen tilanne”, Pärmäkoski viittasi Norjan pohdintaan, voiko Tiril Eckhoff hiihtää viestissä.

Lauantaina Norjan viestijoukkueessa hiihtävät Tiril Udnes Weng, kaksi kultaa jo voittanut Johaug, Helene Marie Fossesholm ja Ragnhild Haga.

Ruotsilla on ollut olympialaisissa ongelmia vireen ja kaluston kanssa.

”Ruotsi laittoi joukkueeseen kaksi sprintteriä. On mielenkiintoista nähdä, miten Maja Dahlqvist kestää avauksessa”, Pärmäkoski sanoi.

ROC hiihtää kokoonpanolla Stupak, Neprjajeva, Tatjana Sorina ja ankkurina maailmancupin viestissä Lillehammerissa onnistunut nuori Veronika Stepanova.

Pärmäkosken mukaan Yhdysvalloilla on mukana kaksi epävarmaa hiihtäjää, avausosuuden Hailey Swirbul ja kolmososuuden Novie McCabe. Saksalla avaaja Katherine Sauerbreu on Pärmäkoskelle uusi nimi, mutta sijoittui kympillä hienosti 11:nneksi.

”Saksakin on yllätysvalmis”, Pärmäkoski sanoi.

Naisten viesti alkaa lauantaina kello 9.30.