Roy Hodgson on valmentaja, joka ei luota pelifilosofiassaan iloiseen hyökkäyspelaamiseen. Sen hän osoitti nopeasti Watfordin käskijänäkin. Oma puolustus on tilkitty ja hyökkäyksiin lähdetään, kun se on turvallista. Joukkue ei ole voittanut marraskuun jälkeen, mutta nyt siihen on oiva mahdollisuus kotikentällä.

Brighton on pelannut ihan hyvin Valioliigassa. Hodgsonin Watfordia vastaan tilaa ei kuitenkaan liiaksi ole. Watford voi myös kotipelissään onnistua nikkaamaan maalin. Jos niin tapahtuu, on Brighton automaattisesti isoissa vaikeuksissa. Peliprosenteissa Brighton on ansaitusti pieni suosikki, mutta Watford ei ole pelissä ainakaan suuri altavastaaja. Siksi ohitetaan rohkeasti Brighton kokonaan.