Satakunnan Kansa on mukana B-poikien paikallistunnelmissa ja ottelu on katsottavissa suorana lähetyksenä.

FC Jazzin ja MuSan kohtaamisissa on aina oma värinänsä. Se on paikalliskamppailu, jonka jokainen pelaaja haluaa voittaa. Suoranaisesta vihasuhteesta seurojen välillä ei ehkä ole syytä puhua, mutta kilpailuasetelma on aina läsnä.

Lauantaina FC Jazz ja MuSa mittelevät voimiaan B-poikien harjoitusottelussa Porissa. Peli alkaa kello 15. Se on katsottavissa suorana lähetyksenä Satakunnan Kansan nettisivuilta.