Anni Kärävä hymyili kilpaa Pekingin auringon kanssa, kun temput onnistuivat olympialaisissa vaikeiden vuosien jälkeen.

Peking

Freestylehiihtäjä Anni Kärävä taituroi yhdeksänneksi big airin olympiafinaalissa Pekingissä varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa. Hän keräsi finaalissa yhteispisteet 136,50, kun kultaa juhlineen Eileen Gun pistepotti oli 188,25.

Kiinalais-yhdysvaltalainen Gu on yksi kisojen seuratuimmista urheilijoista. Hän edustaa äitinsä synnyinmaata Kiinaa.

Kärävä oli maanantaina karsinnassa viimeinen finaaliin yltänyt eli 12:s. Hän keräsi ensimmäisellä finaalilaskullaan 81,00, toisella 54,00 ja kolmannella 82,50 pistettä. Kisaurakkansa jälkeen Kärävä vilkutteli televisiokameroille erittäin iloisena ja puhkui tyytyväisyyttä myös haastattelualueelle saavuttuaan.

”Tietenkin aina on parannettavaa, ja sitä varten harjoitellaan. Tähän kisaan valmistautumiseen ja olosuhteisiin nähden olen tosi tyytyväinen”, Kärävä kertoi STT:lle.

”Viimeisessä suorituksessa pääsin vielä valitsemaan, kumpaa (temppua) lähden koittamaan. Lähdin vain se mielessä, että teen onnentempun, ja sen mikä on oma juttu. Sen tein”, ja on hyvä fiilis.

Finaalissa laskettiin yhteen parhaan ja huonoimman kierroksen pisteet eli Kärävällä toisen ja kolmannen laskun tulos. Toiseksi Pekingin Shougang-hyppyrissä temppuili Ranskan Tess Ledeux pistein 187,50. Sveitsin Mathilde Gremaud (182,50) oli kolmas.

”Kirsikka kakun päälle”

Kärävä kilpaili ensimmäistä kertaa olympialaisissa. Hänen oli määrä olla mukana jo neljä vuotta sitten Pyeongchangin talvikisoissa, mutta viimeisissä harjoituksissa ennen olympiamatkaa tullut loukkaantuminen vesitti kilpailemisen. Polvivamman jälkeen lantiomurtuma pilasi kauden 2019–20, joten Pekingin olympialähtölavalle kipusi onnellinen urheilija.

Iloa lisäsivät hyvät suoritukset, joten vaikeuksien jälkeen olympialaisiin pääseminen ja pärjääminen olivat palkinto sisukkuudesta ja tehdystä työstä.

”On se isoin palkinto ja vieläpä pääsee näin isossa paikassa näyttämään. Se on iso asia ja hieno kokemus itselle, että pääsee tänne. Sijoitus on yksi asia”, mutta kokonaisuus on toinen.

”Olen tosi, tosi onnellinen. Ylhäällä mietin, että miten edes olen täällä. Mikään temppu ei epäonnistunut pahemmin”, niin se on kirsikka kakun päälle.

Kärävän on määrä kilpailla Pekingissä myös slopestylessa, jonka karsinnat ovat sunnuntaina ja kilpailu maanantaina.

”Treenit alkavat ylihuomenna. Kolme päivää treeniä ja kisa perään.

”En ole asettanut tulostavoitetta vaan tähtään samanlaiseen fiilikseen kuin täällä. Temput tulevat perässä. Luottavainen fiilis”, päätoiminen urheilija paalutti.