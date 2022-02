Naisleijonilla on todella takkuista.

Peking

Naisleijonat puski päätään seinään ja koki olympiaturnauksen kolmannen tappionsa.

Yllättäjä Sveitsi vei ottelun lukemin 3–2.

Päävalmentajaksi Pasi Mustosen tilalle nousseen Juuso Toivolan kommentit ottelun jälkeen hämmästyttivät, sillä Toivola ilmaisi olevansa tyytyväinen.

”Tulos meni pieleen, mutta muuten me minun mielestäni onnistuimme. Olen tyytyväinen siihen kaikkeen, miten joukkue tuli peliin, miten se oli pukukopissa ja erätauoilla. Siellä oli nyt aito usko. Se antoi uskoa huomiseen kuin myös siihen viidenteen peliin [puolivälierä]”, Toivola sanoi.

”Peli oli hyvää. Maalipaikkoja oli paljon. Huonoa oli tietenkin se, että emme saaneet maaleja niistä.”

Kohuttu maalivahtitilanne ei tahdo ratketa. Sveitsi-ottelussa pelannut ykkösmaalivahti Anni Keisala päästi selän taakseen kolme kiekkoa eikä ole vielä tässä turnauksessa ollut huippuvireessä.

Huippuotteita ei ole esittänyt myöskään Kanada-ottelussa pelannut Meeri Räisänen.

Koko turnauksen maalivahtivertailussa Suomi on viimeisenä, kun mittarina käytetään joukkueen yhteistä torjuntaprosenttia, joka on Suomella vaatimaton 84,68. (Lähde IIHF)

Suomi on päästänyt kolmessa ottelussa peräti 19 maalia. Suomella on toki ollut kahdessa pelissään turnauksen kovimmat maat vastassa.

Onko joukkueen maalivahteihin täysi luotto, päävalmentaja Juuso Toivola?

”On. On se. Meillä on kolme hyvää ihmistä ja kolme hyvää maalivahtia. Näihin me luotetaan.”

Toivola ei tuoreeltaan Sveitsille kärsityn tappion jälkeen kertonut, kuka Naisleijonien maalissa pelaa tiistaina Venäjän olympiakomitean joukkuetta vastaan.

Keisala vaihdettiin maalin suulle ”surman suuhun” Kanadaa vastaan päätöserässä. Hänen taakseen ehdittiin latoa neljä maalia.

Oliko se oikea ratkaisu?

”Uskon, että se oli oikea. Puhuimme siitä jälkikäteen. Mitä olemme Räisäsen ja Keisalan kanssa jutelleet, niin kaikki ovat sinut sen kanssa. Jos jotain vaikutusta oli, niin positiivista tälle päivälle.”

Toivola sanoi, ettei ole päävalmentajaksi noustuaan pohtinut, kutsuisiko Noora Rädyn vielä joukkueen mukaan.

”Meillä ei ole ollut tarvetta miettiä sitä asiaa.”

Naisleijonien alkulohkon viimeinen peli on tiistaina Venäjän olympiakomitean joukkuetta vastaan. Ottelu alkaa 15.10.

Pelin pitäisi loksahdella vielä paremmin uomiinsa puolivälierää varten.

”Vastaan tulee samanlainen sumppu. Meidän tulee hyökätä enemmän laukausten kautta ja mennä sitten irtokiekoille. Saada siten kiekkoa puolustajien selän taakse, jolloin heidän on vaikeampi reagoida.”

Kehityskohteiksi Toivola kertoi myös jäähykurin ja maalinteon tehokkuuden.