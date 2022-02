FC Jazzin taustaryhmää on vahvistettu Tuomas Moilasella, jonka tehtävänä on auttaa pelaajahankinnoissa.

FC Jazz on tehnyt uuden pelaajahankinnan. Seuraan liittyy ranskalainen Walid Abdedali. 29-vuotias pelaaja tahkosi viime kaudella Islannin toisen sarjatason Grindavikissä. Hänellä on myös kokemusta Suomen Ykkösestä, jossa hän on pelannut Mikkelin Palloilijoissa. Pelipaikaltaan hän on keskikenttäpelaaja.

”Kauteni Islannissa meni hyvin ja sarja oli laadukas. Innostuin FC Jazzin yhteydenotosta ja keskustelut seuran tahtotilasta ovat saaneet minut todella hyvälle tuulelle. Uskon, että pääsen Porissa näyttämään osaamistani ja taitoani. Koen, että minulla hyvät syöttötaidot ja saan rytmitettyä peliä. Keskikentällä tykkään tehdä myös paljon töitä joukkueen eteen”, Abdedali kertoo.

FC Jazzin taustaryhmää on vahvistettu viime kauden jälkeen Tuomas Moilasella, jonka tehtäviin kuuluu pelaajatarkkailu. Hän on myös isossa vastuussa joukkueen rakentamisesta yhdessä päävalmentaja Jani Uotisen kanssa.

”Täytyy myöntää, että kivaa on ollut rakentaa FC Jazzin joukkuetta asetetuissa raameissa ja paljonhan noita pelaajia on jo läpi käyty talvikauden aikana”, Moilanen sanoo.

Pelaajia riittää maailmalla luonnollisesti paljon. Heidän saamisessaan Poriin pitää taitaa monta eri asiaa.

”FC Jazz pelaa tällä hetkellä Kakkosta, mutta seuralla on selvä tavoite mihin se haluaa mennä. Yhdessä seurahenkilöiden kanssa on rakennettu kivijalkaa ja tarinaa, joilla agentteja on lähestytty ja kerrottu heille millaisia pelaajia etsimme. Pelaajia riittää, mutta sarjataso tuo haasteensa. Tämä onkin tarkkaa pohdintaa missä kohtaa lyödään pelaajia kiinni joukkueeseen”, Moilanen kertoo.

FC Jazziin jo aiemmin tiedotetusta Firminosta ja nyt kerrotusta Walid Abdedalista joukkueenrakentajilla on selvä käsitys.

”Kumpikin pelaaja tulee olemaan ensi kesänä hyviä vahvistuksia FC Jazzille ja tuovat kaivattua kokemusta sarjanoususta taisteluun.”