Ilkka Herolalta voimakasta kritiikkiä: ”Urheilijat on jätetty täysin ennalta-arvaamattomien olosuhteiden armoille”

Yhdistetyn mitalitoivoihin lukeutuva Herola harmittelee, ettei Pekingin olympiakisoja ehditty siirtää muualle omikronvariantin tieltä.

Zhangjiakou

Kiinalaisviranomaisten tiukat koronatoimet ovat olleet urheilijoiden keskuudessa suuri puheenaihe Pekingin olympialaisissa – eikä vähiten yhdistetyn urheilijoiden kisakylässä.

"Kyllä aihe puhuttaa koko ajan”, Suomen ykköstähti Ilkka Herola vahvisti.

Yhdistetyn ensimmäinen kisa käydään keskiviikkona. Koronan vuoksi siitä uupuu varmuudella jo neljä mitalisuosikkia: Norjan supertähti Jarl Magnus Riiber, virolainen Kristjan Ilves sekä saksalaiset Eric Frenzel ja Terence Weber.

Aihe kiinnosti myös Suomen yhdistetyn joukkueen maanantaisessa infossa Zhangjiakoussa.

Myös yhdistetyssä eristyshotelliin jää nyt kisojen ajaksi karanteeniin urheilijoita, jotka ovat lääkäreiden mukaan jo terveitä eivätkä ole vaarassa tartuttaa koronavirusta muille.

Tämä tilanne uhkaa myös esimerkiksi Leijonien hyökkääjää Marko Anttilaa. Kysymys on PCR-testien ct-arvoista, joihin kiinalaisviranomaiset suhtautuvat äärimmäisen kriittisesti ja tiukemmin kuin muualla maailmassa.

Ilta-Sanomat tiedusteli Herolalta, pitääkö hän näitä tapauksia oikeusmurhina – siinä missä myös Leijonien luotsi Jukka Jalonen ja Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki.

Positiivisen koronatestituloksen tammikuussa saanut Herola veti kertaalleen pitkään henkeä, vilkaisi sitten sivulleen ja sanoi:

"Ovathan ne oikeusmurhia”, tiivisti Herola, joka kantoi pitkään huolta myös omista ct-arvoistaan.

"Vaikuttaa siltä, että tosiaan terveitäkin urheilijoita jää starttiviivalta. Tilanne on katastrofi heidän kannaltaan! Tuntuu pahalta heidän puolestaan.”

Vauhtiin päästyään Herola antoi tulla ulos sen, minkä oli ilmiselvästi halunnut pääsevän eetteriin.

"Tässä on nyt moni asia sattunut menemään väärin. Ensinnäkin kisat on laitettu tällaiseen maahan, jossa kaikkeen reagoidaan erittäin kankeasti. Urheilijat on jätetty täysin ennalta-arvaamattomien olosuhteiden armoille”, hän latasi.

"Harmittaa, että pandemiavaihe sattui juuri tähän saumaan, eikä kisoja enää kaksi kuukautta sitten omikronin ilmestyttyä olisi ehditty siirtää muualle.”

Ilkka Herola on entistä suurempi mitalisuosikki muutamien kuumien nimien jäädessä eristykseen.

Vaikka lajinsa mitalisuosikkeihin lukeutuva Herola pääsee kilpailemaan, tilanne on paitsi hänen myös koko lajin kannaltaan kiusallinen. Kun niin monta mitalikandidaattia puuttuu lähtöviivalta, moni pelkää sen vähentävän Pekingissä saavutettujen mitalien arvoa.

Ilmeistään päätellen Herola ei olisi tähän aiheeseen mielellään enää palannut, mutta vastasi kuitenkin.

"Kuten sanottu, tilanne on harmillinen, mutta olympiamitali on aina olympiamitali. Kuka sen mitalin arvon sitten oikein määrittää”, Herola ruoti.

"Täällä on edelleen toistakymmentä mitalisuosikkia. Ainahan arvokisoissa huipuillekin voi tulla sairastumisia. Ei niitä poisjääntejä kukaan enää kymmenen vuoden päästä muista. Taistellaan niiden kanssa, ketkä viivalle pääsevät.”

Jopa kisan voittajasuosikkeihin lukeutuva Herola kertoi tuntevansa kuntonsa hyväksi – niin ladulla kuin mäessäkin.

"Mitään yllättävää ei ole tullut eteen, ei ylipäätään mitään haasteista esimerkiksi sopeutumisessa näihin olosuhteisiin”, Herola kertoi.

"Iivonkin (Niskanen) mukaan olosuhteet ovat tosi helppoja. Ehkä me tullaan näihin maastoihin huilaamaan sitten, kun Puijolla alkaa tuntua liian raskaalta”, hän summasi sarkastisesti lopuksi.