Poissaolot näkyivät karusti – Vampula mureni Hämeenlinnan vieraana

Toinen erä karkasi huittislaisjoukkueen käsistä viiden pisteen johdon jälkeen. Sen jälkeen kentälle lensi valkoinen pyyhe.

Olisi luullut, että LP-Vampulan pelaajien itseluottamus olisi ollut huipussaan makean Viesti-voiton jäljiltä.

Mutta ei – huittislaisvieras mureni hämmästyttävän herkästi Hämeenlinnan Lentopallokerhon vieraana.

Kovia kokenut Hämeenlinna vyöryi 3–0 (25–18, 26–24, 25–13) -voittoon ensimmäisessä kotiottelussaan lähes kahteen kuukauteen.

Vampulan parhaat hetket osuivat toiseen erään, jolloin Ziga Kosin luotsaama ryhmä karkasi parhaimmillaan jo 23–18-johtoon ja kahden pisteen päähän erävoitosta.

Loistava tilaisuus karkasi käsistä, kun Cassidy Baird ja Julia Seikkula eivät saaneet palloa kuolemaan laidasta.

Vampulalla oli omat hetkensä myös avauserässä, kun joukkue nousi viiden pisteen takaa tasatilanteeseen 17–17.

Siinä vaiheessa esiin astui kausilta 2017–19 tuttu Nayara. Hämeenlinnan riveihin siirtyneen brasilialaislaiturin syötöt murensivat Vampulan toiveet.

Lyhyet aloitukset näyttivät helpoilta, mutta vieraat eivät keksineet lääkettä niiden pallojen hoitamiseen.

Vampulalla oli siinä vaiheessa suuria vaikeuksia myös toisen ex-pelaajansa kanssa. Libero Emilia Joensalo kesti erinomaisesti vieraiden syöttöpommituksen ja kaivoi viistosta tukun upeita puolustuksia.

Vampula pääsi vielä päätöserässä kolmen pisteen johtoon, mutta valkoinen pyyhe lensi kentälle nopeasti.

Huittislaisjoukkue rutisti Viesti-pelin upeasti edukseen passari Elvita Dolotovan ja hakkuri Marika Välimäen poissaolosta huolimatta, mutta nyt poissaolot näkyivät selkeästi.

Vampulan päähyökkääjien Kristiana Petrovan (11) ja Cassidy Bairdin (10) pistesaldot jäivät tavallista alhaisemmiksi tiiviissä vartioinnissa.

Hämeenlinnan tuore serbialaishankinta Natasa Sevarika todisti olevansa kova tekijä Suomen liigaan. Sevarika kokosi komean saldon 13/+13 ilman virheen virhettä.

Tämä on varmasti suuri helpotus seurajohdolle, sillä Hämeenlinnassa on riehunut pyörremyrsky koko alkukauden. Pelaajia on mennyt ja tullut, valmentaja on vaihtunut ja korona on käynyt läpi koko joukkueen.

Kahdeksantena oleva Vampula metsästää pudotuspelipaikkaa tiiviisti. Jäljellä on vielä seitsemän runkosarjaottelua. Pistejahti jatkuu torstaina kotikentällä Kuortaneen urheiluopiston joukkuetta vastaan.