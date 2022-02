Rosa Pohjolainen jättää olympialaisten suurpujottelun väliin.

STT, Zhangjiakou

Lumi on keskeinen elementti talviolympialaisissa, mutta Pekingin kisojen alppihiihtokilpailut järjestetään Yanqingissa, jossa valkoista ei taivaalta yleensä runsaasti ropise.

Yanqingin alppihiihtorinteet hohkavat valkoisina keinolumen turvin. Keinolumen käyttö on herättänyt myös kritiikkiä, sillä alue kärsii usein kuivuudesta.

Urheilijoilta keinolumi on vaatinut totuttelua.

”Tämä poikkeaa aika paljon normaaliolosuhteista. Siihen on joutunut totuttelemaan muutaman päivän, mutta nyt alkaa tatsi löytyä tuohonkin”, suomalaislaskijoista Erika Pykäläinen sanoi lauantaina etätiedotustilaisuudessa.

Alppihiihdon lisäksi Yanqingissa kisataan kelkkailussa. Pykäläisen lisäksi suomalaisnaisista olympiarinteissä nähdään Riikka Honkanen sekä Rosa Pohjolainen ja -miehistä Samu Torsti.

Honkanen vahvistaa Pykäläisen näkemyksen siitä, että olympiarinteet ovat vaatineet totuttelemista.

”Pinta on tosi erilainen, mutta jokaisella laskulla olen saanut paremman tatsin lumeen”, hän tiivistää.

Suomalaisten urakka alkaa maanantaina naisten suurpujottelulla, jossa ovat mukana Honkanen ja Pykäläinen. Pohjolainen päätti viime hetkillä jättää suurpujottelun väliin ja keskittyä ensi keskiviikon pujottelukisaan, jossa myös Honkasen ja Pykäläisen on määrä olla mukana.

Pohjolainen kertoi, että päätös syntyi, kun suurpujottelu ei kulkenut harjoituksissa.

”Koen tällä hetkellä, että on parempi pujottelun kannalta, jos keskityn vain siihen nämä pari päivää. Realistisesti minulla on hyvät saumat saada hyvä tulos pujottelusta muttei suurpujottelusta. Punnitsin asiaa ja totesin, että ehkä on parempi jättää suurpujottelu väliin”, Pohjolainen sanoo.

Keinolumella laskeminen on erilaista.

”Käännöstehokkuus ei voi olla ihan sama. Ei voi laskea ihan samalla aggressiivisuudella, ja liikkeissään täytyy olla vähän rauhallisempi. Sukset täytyy pitää mahdollisimman hyvin lumessa koko ajan”, Pykäläinen luonnehtii.

Lumen lisäksi oman mausteensa tuo pureva sää.

”Ainakin tänään ja eilen tuuli aika paljon ja on erittäin kylmä. Jos osuu vastatuulipuuska vaikka tasaisella, ei se vauhtia ainakaan lisää tuo”, Honkanen kuvailee.