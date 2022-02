Julia Kykkänen 27:s uran kolmannessa olympiakisassa.

Zhangjiakou/Helsinki

Antti Aalto onnistui hienosti Pekingin talviolympialaisten mäkihyppyavauksessa. Aalto venytti lauantain normaalimäen karsinnassa 98,5 metriä ja sijoittui 53 miehen karsintakilpailussa kahdeksanneksi. Olympiakisa hypätään sunnuntaina.

Aalto oli Zhangjiakoun HS106-mäessä jopa kauden parhaassa vireessään. Hänen taakseen jäi muun muassa maailmancupin kärkimies, Saksan Karl Geiger.

”Suorittaminen on ollut normaalimäestä tasaista. Oli hyvä tunne hyppäämisessä pääpiirteittäin. Ihan hyvällä itseluottamuksella lähdetään eteenpäin”, Aalto kommentoi olympiajoukkueen Twitterissä.

Aalto kertoi aiemmin viihtyvänsä olympialaisten normaalimäessä.

”Mäki on nykystandardien mukainen, ja puitteet on rakennettu viimeisen päälle. Mäki on loivapiirteinen, eikä kaarteesta tule painetta hirveästi. Korkeassa ilmanalassa ei tunne myöskään ilmavirtauksen painetta niin paljoa kuin tavallisesti.”

Miesten mäkikarsinta hypättiin, jotta 53 osanottajasta saatiin seulottua 50 hyppääjää varsinaiseen kilpailuun. Karsinnan ykkönen oli Norjan Marius Lindvik 100,5 metrin hypyllä. Norjalaisten panosta vahvisti karsinnan pisimmän hypyn 103-metrisellään hypännyt Robert Johansson kakkossijallaan. Kolmas oli Puolan Piotr Zyla (102,5 metriä).

Slovenialle ensimmäinen mäkikulta

Naisten kisassa todistettiin historiaa, kun Slovenia otti ensimmäisen olympiakultansa mäkihypyssä. Avauskierroksen jälkeen toisena ollut Ursa Bogataj nousi toisella kierroksella ohi Saksan Katharina Althausin. Nika Kriznar täydensi Slovenian riemua olympiapronssilla.

Kolmannet olympialaisensa kisannut Julia Kykkänen oli 27:s.

Avauskierroksella Kykkänen pääsi 82,5 metriä, mutta toinen hyppy jäi 75 metriin. Olympiadebytantti Jenny Rautionaho karsiutui toiselta kierrokselta ollen kisan 32:s.

”Ihan sai kaivettua ensimmäiselle kierrokselle hyvän hypyn. Vauhdit olivat kohtuullisen hyviä, mutta hutiinhan se polkee vähän joka hypyllä ja tällöin menettää parhaan tehon”, Kykkänen summasi olympiajoukkueen Twitterissä.