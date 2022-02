Porin T75-jackpot-kierroksen vihjesysteemi rakennetaan eniten pelatun suosikin varaan. Viidennen kohteen Deangelo on nykyisellä (70 prosenttia) peliosuudellaan teknisesti ylipelattu tapaus, mutta kelpaa silti suurella todennäköisyydellä voittavana hevosena varmaksi. Arvoa riville metsästetään neljällä mahdollisella yllättäjäkandidaatilla.

Avauskohteessa valtaosa pelimerkeistä menee sinänsä vahvalle suosikkikaksikolle Morison–Joriini. Itse otan tähän mukaan myös alussa todennäköisesti keulaan säntäävän Pyörylän Paronin. Ei ole lainkaan mahdoton ajatus, että jommallekummalle suosikille matkalla vetotyöt luovuttava Pyörylän Paroni saa Porin pitkällä loppusuoralla pienessä lähdössä tilaa johtavan takaa ja spurttaa siitä vaikka voittoon asti.

Pyörylän Paroni on pätkällä kumpaakin suosikkia nopeampi hevonen.

Toisen kohteen ehdoton herkkumerkki on jostain syystä täysin pelaamattomaksi ainakin vihjeen laadintahetkellä jäänyt River Mirch.

Tamma ei ole juurikaan lähdön pelisuosikkeja huonompi hevonen ja onnistuneella juoksulla aivan mahdollinen voittaja. Kolmannessa kohteessa yllätystä kärkkyy alussa todennäköisesti keulaan – ainakin laukatta – pääsevä Kukkarosuon Oona. Tamman ennätyksessä on useita sekunteja löysää, ja jos lähdön suosikit epäonnistuvat, pystyy Teemu Okkolinin suojatti tässä vaikka voittoon.

Neljäs maistuva haku on päätöskohteen Vikens Energy. Ruuna on tällä hetkellä voitottomasta tulosrivistöstään huolimatta huippuvireessä ja tässä sillä on mahdollisuus kasiradasta huolimatta päästä jopa keulapaikalle. Vaikka Celsius Evo ja Her Royal Highness ovatkin Vikens Energya kovempia hevosia, niin juuri keulasta ruuna saattaa venyä voittoon niitäkin vastaan. Vain kolme prosenttia pelattuna Vikens Energy kannattaa ehdottomasti ottaa kupongille mukaan.

Neljännestä ja kuudennesta kohteesta yritetään selviytyä pelisuosikeilla.