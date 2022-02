Lähetysikkuna avautuu tämän uutisen yhteyteen.

Pesäkarhut jatkaa harjoituskauttaan pelin muodossa myös tulevana viikonloppuna. Joukkue on tositoimissa sunnuntaina kello 12.30.

Kauden ensimmäisessä harjoitusmatsissa Porissa kaatui Kankaanpään Majuttaret lukemin 2–1. Nyt vastus on ainakin lähtökohtaisesti kovatasoisempi, sillä Seinäjoen Maila-Jussit sijoittui viime kaudella naisten Superpesiksen runkosarjassa neljänneksi. Se on yksi potentiaalisista yllättäjäjoukkueista kesän sarjaan. On mielenkiintoista nähdä, kumman joukkueen paletti on paremmin kasassa helmikuun alussa.

Satakunnan Kansa näyttää Karhuhallissa pelattavan ottelun suorana ja selostettuna lähetyksenä. Selostuksesta vastaa toimittaja Jussi Valli.

Lähetysikkuna avautuu tämän uutisen yhteyteen hieman ottelun alkua aiemmin.