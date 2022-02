Roy Hodgson jäi eläkkeelle viime kaudella Crystal Palacen päävalmentajan paikalta. Eläkepäiviä 74-vuotias jaksoi vain alle vuoden verran, kunnes paluu Valioliigaan ja Watfordin käskijäksi on tosiasia.

Burnleyn ja Watfordin kohtaaminen ei täytä etukäteen niitä kaikkein mielenkiintoisimman ottelun kriteerejä. Suurena kysymyksenä on se, kumpi pelissä haluaa ottaa pallollisen kontrollin. Se ei kuulu nimittäin kummankaan valmentajan pelifilosofiaan.

Burnleyn päävalmentaja Sean Dyche luottaa normaalisti vastahyökkäyksiin ja kovaan taisteluun. Nyt pitäisi hallita palloakin, koska vastustaja ei sitä vieraspelissään takuulla tee. Watfordin uusi käskijä on Roy Hodgson, joka perinteisesti lähtee pelaamisessa täydellisesti puolustus edellä.

Burnley on pelissä pieni suosikki, mutta vähämaalinen tasapeli ei olisi kenellekään yllätys. Watford on vaihtanut valmentajaa viime vuosina usein, mutta aina vaihdoksella on silti hetkellisesti piristävä vaikutus joukkueen tekemiseen. Siksi kohteessa ohitetaan kokonaan kotivoitto.