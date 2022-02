Suomen osallistuminen ensi maanantain sekajoukkuemäkeen on uhattuna Niko Kytösahon koronavirustartunnan takia. Arkistokuva.

Peking

Mäkihyppääjä Niko Kytösaho ei ole saanut negatiivista tulosta koronatestistä eikä ehdi Pekingiin ennen lauantaista normaalimäen karsintaa. Asiasta uutisoi MTV:n urheilu torstaina.

Kytösaholla todettiin koronavirustartunta viime viikolla. Näin Suomen osallistuminen ensi maanantain sekajoukkuemäkeen on uhattuna, sillä Suomella on tällä hetkellä olympiamaisemissa vain yksi mieshyppääjä, Antti Aalto.

”Ei näytä sen osalta hyvältä”, naisten maajoukkueen valmentaja Ossi-Pekka Valta kertoi MTV:lle.

Suomella olivat Pekingissä torstaina Julia Kykkänen, Jenny Rautionaho ja Aalto.

”Ahosen Janne on täällä hommissa. Jos me iskemme hänelle sukset jalkaan. Tai jos me saamme Herolan Ilkan tuohon noin”, Valta vitsaili viitaten Ylen palkkalistoilla olevaan Ahoseen sekä yhdistetyn suomalaiseen tähteen Herolaan.