Ylen suosikkijuontaja Laura Arffman jäi pois Pekingistä koronatartunnan takia – tässä on hänen korvaajansa

Riikka Smolander-Slotte hyppää Laura Arffmanin suuriin saappaisiin.

Laura Arffman on ollut vuosia Ylen urheilulähetysten tunnetuimpia ja asiantuntevimpia ruutukasvoja.

Pekingin olympialaisissa hänen piti olla tekemässä haastatteluja maastohiihtolähetyksiin, mutta kisamatka jäi väliin koronatartunnan vuoksi.

Arffman kertoi alkuviikosta sosiaalisessa mediassa saaneensa positiivisen koronatuloksen, mikä tarkoitti hänen kisamatkansa peruuntumista.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Arffmanin suuriin saappaisiin hyppää Riikka Smolander-Slotte, joka matkusti Pekingiin keskiviikkona.

”Pitää paikkansa. Riikka on kokenut ja ammattitaitoinen toimittaja, joka on hoitanut lukuisissa arvokisoissa haastattelijan ja juontajan tehtäviä erinomaisesti. Olen varma, että hän hoitaa tehtävänsä Pekingin kisojen hiihtopaikalta tutulla laadulla”, Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen vahvistaa.

Smolander-Slotte on pitkän linjan urheilutoimittaja, joka on raportoinut Ylelle lukuisista arvokisoista. Kesäolympialaisissa hänen erikoisalanaan on ollut purjehdus. Hiljattain hän selosti Ylelle taitoluistelun EM-kisoja Tallinnassa.

Arffman kertoi Instagramissa tehneensä ennakkovalmistautumiset huolella, jotta ei saisi tartuntaa. Hänen miehensä, ex-hiihtäjä Anssi Pentsinen, oli tehnyt etätöitä ja pariskunnan vanhempi lapsi oli ollut poissa päiväkodista, jottei äidin kisamatka jäisi väliin. Sekään ei auttanut välttämään tartuntaa.

”Ystäviä ei olla tavattu. Haluttiin varmistaa, että koronaa ei tule. Se tuli. Työ on työtä, mutta ammatillisesti tämä on silti iso pettymys”, Arffman kirjoitti alkuviikosta.

