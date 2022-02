Toni Nieminen voitti 16-vuotiaana kaiken mahdollisen mäkihypyssä. Sittemmin Nieminen ajautui ongelmiin parisuhteissaan ja taloudenpidossaan ja oli synkimmällä hetkellä riistää hengen itseltään. Nyt kaikki vaikuttaa olevan hyvin kolmen vuosikymmenen takaisen olympiasankarin elämässä.

Albertvillen olympialaisten juhlittu suomalaissankari Toni Nieminen eli muutama vuosi sitten keskellä kärsimystä. Rahat olivat totaalisen loppu, taloudelliset vastoinkäymiset painoivat ja kuoppa kasvoi syväksi.

Niin syväksi, että Nieminen tunnustaa torstaina ilmestyvässä elämäkertaäänikirjassaan Olympiasankari ja ihminen (Audiomaa 2022) miettineensä synkkinä hetkinään itsemurhaa.

”Sitten yhtäkkiä tajuan, että minulla on siinä ne lapset”, Nieminen kertoo.

Hän asui tuolloin Oulussa ja kuuli takapihalla tupakoidessaan junan äänen. Se sai pohtimaan lähimmän junaradan sijaintia ja aikataulua. Apua Nieminen ei kehdannut pyytää keneltäkään.

”Tässä kohtaa sitten astuu kuvaan eräs entinen urheilija Palanderin Kalle”, Nieminen sanoo.

Palander oli lukenut Niemisestä kertovia lehtijuttuja ja päätti soittaa kysyäkseen, miten tällä menee.

”Ja me ei oltu Kallen kanssa siis oltu missään tekemisissä ennen sitä.”

Äänikirjassa eletään tuolloin vuotta 2019, mikä selviää muun muassa Niemisen parisuhdehistoriasta. Sama vuosiluku käy ilmi teoksen kustantajan lähettämästä ennakkomateriaalista.

Entiset huippu-urheilijat toki tunsivat toisensa jo aiemmin. Kaksikko oli tekemisissä muun muassa yhteisen valmennusyrityksensä kautta. Herkät herrasmiehet perustettiin 2017.

Itsemurha on vaikea aihe, joka nousee Niemisen elämäkerran uutiseksi. Asialla ei revitellä määräänsä enempää, ja Nieminenkin on jo päässyt ulos kuopastaan. Silti vastaus Palanderille hätkähdyttää.

”Paskaako tässä. Että tässä nyt oikeastaan polttelen tupakkia ja mietin, hyppäisikö junan alle vai mitä tässä tekisi”, Nieminen kertoo nauraen.

Aiheen käsittelytapa on kyseistä naurahdusta lukuun ottamatta vakava.

Nieminen kertoo taloudellisesta ahdingostaan myös muita esimerkkejä. Uransa ehtoopuolella Lahdessa hyppäämässä käynyt Nieminen nukkui patjalla autonsa takakontissa. Läheisilleen hän ei kehdannut soittaa.

” ”Tässä nyt oikeastaan polttelen tupakkia ja mietin, hyppäisikö junan alle vai mitä tässä tekisi.”

Niemisen lisäksi äänikirjassa kuullaan teoksen toimittajaa Jani Uotilaa. Teos on leikattu siten, että Uotilan ääni kuuluu ensimmäisissä luvuissa käytännössä vain johdannoissa, jotka hän lukee.

Myöhemmässä vaiheessa Uotila on äänessä myös Niemisen monologien välillä, mikä on hyvä asia ja tuo kuulijalle mielikuvan kaksikon rennosta jutustelusta. Kokonaisuus on toimiva.

Toni Nieminen nousi mäkihypyn ykkösnimeksi lajin historiallisessa murroskohdassa kaudella 1991–1992. Lahjakas Nieminen omaksui V-tyylin täydellisesti ja sai siitä maksimaalisen hyödyn. Kuva Keski-Euroopan mäkiviikolta Oberstdorfista joulukuulta 1994.

Lisäksi Uotila tuntee kohteensa kaksikon yhteisen työhistorian kautta. Hän uskaltaa esittää Niemiselle myös kriittisiä kysymyksiä muun muassa vuoden 2013 avioeron jälkeisestä käyttäytymisestä.

”Suomeksi sanottuna ulospäin näytti sekoilulta. Antoiko se jonkun luvan sinulle, että nyt sitten mennään ja sekoillaan, vai mitä se oli”, Uotila kysyy.

Nieminen myöntää tilanteensa näyttäneen ulospäin varmasti siltä, että ”nythän tämä ralli käynnistyi”. Hän hoiti työnsä, mutta kävi myös aiempaa enemmän ulkona. Välillä hänellä oli seuraakin.

”Rikkinäinen kaveri kun tuolla temmeltää ja menee, niin ei sitä aina skarpeimmillaan ole”, Nieminen sanoo.

” ”Antoiko se jonkun luvan sinulle, että nyt sitten mennään ja sekoillaan, vai mitä se oli.”

Kolmen vuosikymmenen takainen olympiavoittaja puhuu teoksessa avoimesti virheistään. Ensimmäistä avioeroaan Nieminen pitää yhtenä elämänsä suurimmista kriiseistä.

Nieminen myöntää olleensa heikosti läsnä kotona, rikkoneensa lupauksia ja tehneensä asioita, jotka varmasti loukkasivat. Mäkihyppy vaihtui syrjähyppyyn ja kiinni jäämiseen.

Osaa Nieminen myös nauraa ongelmilleen. Hän kertoo esimerkin olympiahuuman jälkeisistä Salpausselän kisoista, missä Niemisen nimellä oli hänen mukaansa tehty rahaa jopa puoli miljoonaa markkaa.

Teinitähdelle itselleen oli ojennettu jälkikäteen kirjekuori, jossa oli 2 000 markkaa rahaa.

”Taloudellisestihan minä olin silloin jo lähestulkoon yhtä lahjakas kuin tänä päivänäkin”, Nieminen nauraa.

”Minua ei kiinnostanut ja minä en edes tiennyt, kuka on tehnyt sopimuksia minnekin.”

” ”Taloudellisestihan minä olin silloin jo lähestulkoon yhtä lahjakas kuin tänä päivänäkin.”

Ulosotossa Niemisellä oli pahimmillaan velkaa ”helpostikin kuusinumeroinen summa”. Ensimmäisen taloudellisen notkahduksensa mäkikotka koki keväällä 1994 hyppäämänsä maailmanennätyksen jälkeen.

Nieminen hyppäsi ensimmäisenä ihmisenä maailmassa hyväksytysti yli 200 metriä. Hän ponnisti Planicassa 203-metrisen hypyn pian sen jälkeen kun Andreas Goldberger oli kaatunut oman 202-metrisensä.

Toni Nieminen kilpaili 20. maaliskuuta 1994 Planicassa lentomäen MM-kilpailuissa. Kisahypyt kantoivat vaikeissa oloissa 139 ja 156 metriä tuoden Niemiselle seitsemännen sijan. Kuva maaliskuun 18. päivältä.

Toni Nieminen hyppäsi Planicassa uuden maailmanennätyksen 17. maaliskuuta 1994. Harjoituksissa hypätty hyppy kantoi 203 metriä, ja Niemisestä tuli ensimmäinen yli 200 metriä hyväksytysti hypännyt ihminen.

Palkinnoksi tuli tuliterä Mercedes Benz sekä lasku verottajalta. Nieminen muistelee auton listahinnan olleen Suomessa 399 000 markkaa ja maksaneensa jättisumman lahja-, tulo- ja autoveroa.

”Noin 200 000 markkaa oli se välitön seuraus”, Nieminen kertoo.

Hän mainitsee teoksessaan moneen kertaan, ettei ole ihmistyyppi, joka jää märehtimään tuen tai avun puutetta. ME-hypyn seuraukset kuitenkin kaihertavat mieltä.

”Jos sitä taloudellisesta vinkkelistä miettii, niin olisi saanut jäädä se yksi hyppy hyppäämättä tai onnistumatta ihan niin hyvin.”

Lentomäessä uudelle sataluvulle liidellessään Nieminen oli 18-vuotias nuorimies. Kaksi vuotta aiemmin hän nousi mäkihyppytaivaan kirkkaimmin tuikkivaksi tähdeksi lajin historiallisessa murroskohdassa.

Kausi 1991–1992 oli lahjakkaan Niemisen juhlaa. Uuden V-tyylin täydellisesti omaksunut lahjakkuus sai lisääntyneestä lentopinta-alasta ja parantuneesta aerodynamiikasta maksimaalisen hyödyn.

Nieminen voitti Keski-Euroopan mäkiviikon ja maailmancupin sekä saavutti kolme olympiamitalia. Normaalimäestä tuli pronssia, joukkuemäestä ja suurmäestä kultaa.

”Rehellisesti sanottuna se vitutuksen tunne, mikä oli ensimmäinen asia sen kisan jälkeen, on jotenkin ihan jäätävää”, olympiakauden suvereeni hallitsija tunnustaa.

Nieminen voitti tuon kauden aikana kahdeksan maailmancupin osakilpailua, oli kerran toinen ja kahdesti kolmas.

Hän muistelee palanneensa ensimmäisestä olympiakisastaan pukukopille täynnä raivoa. Monot lensivät, kun hyppy ei kulkenutkaan halutulla tavalla.

Koko elämänsä muuttaneeksi hypyksi Nieminen listaa joukkuemäen toisen kierroksen suorituksensa. Ennakkosuosikki Itävallan ankkuri Andreas Felder yritti psyykata suomalaista teinipoikaa onnistumatta siinä.

Konkarin ylimielinen hymyily ja pään pyörittely saivat Niemisen suuttumaan. Hän oli vielä lähtöpuomilla istuessaankin täynnä raivoa.

”Ajatus oli vain se, että jumalauta, et kauaa pappa siinä hymyile.”

” ”Se muutti elämäni, mutta hemmetin hyvä niin.”

Toni Nieminen (vas.), Ari-Pekka Nikkola, Risto Laakkonen ja Mika Laitinen voittivat Albertvillen olympialaisissa joukkuemäen kultaa, kun ennakkosuosikki Itävalta kukistui Niemisen viimeisellä kisahypyllä. Kilpailu käytiin 14. helmikuuta 1992.

Albertvillen olympiasankarit Toni Nieminen ja Marjut Lukkarinen (nyk. Rolig) pääsivät Presidentinlinnan mitalikahveilla tasavallan presidentin Mauno Koiviston viereen.

Nieminen venytti 122-metrisen hypyn, jota päävalmentaja Kari Ylianttila luonnehti seuraavan päivän Helsingin Sanomissa (15.2.1992) Niemisen kaikkien aikojen parhaaksi hypyksi. Felder jäi 109,5 metriin.

”Se muutti elämäni, mutta hemmetin hyvä niin”, Nieminen toteaa 30 vuotta myöhemmin.

Hän kuvailee olleensa tuolloin ”16-vuotias tollukka, joka halusi vain voittaa ja hypätä mäkeä”. Olympialaisten jälkeen hän oli julkkis, joka ei välttämättä oikeasti ymmärtänyt, mitä oli tekemässä.

Kotonaan Nieminen sai olla turvassa ja rauhassa, mutta pyöritys ympärillä oli ennennäkemätöntä. Hän oli menestyskeväänään todellisen ihailun ja palvonnan kohde.

”Puhuttiin jo Toni-ilmiöstä ja hysteriasta, jollaisen on ennen Tonia pystynyt synnyttämään vain Dingo-yhtye tai New Kids On The Block”, Hannu Miettinen kirjoittaa Kultapoika Toni! -kirjassaan (Gummerus 1992).

Nieminen kokee nyt, että häntä vietiin tuona keväänä kuin pässiä narussa. Hän kertoo katselleensa hämmästyneenä ympärilleen ja pohtineensa, mitä seuraavaksi tapahtuu ja mikä hänen roolinsa siinä on.

Hänen vanhin tyttärensä on nyt 16-vuotias. Nieminen on miettinyt, miltä tuntuisi jos tytär paiskattaisiin yhtäkkiä samanlaiseen tilanteeseen ja pohtinut sitä kautta omia kokemuksiaan.

”Vaikka tytär on fiksumpi, niin on kelannut, miten on pystynyt suhteuttamaan asiat.”

Onneksi Niemisellä oli tuolloin urheilu. Vielä silloin hän ei tiennyt, että mäkihyppy tulisi tuottamaan pian kipua, tuskaa ja häviämistä – asioita, joista olympiavoittaja ei koskaan pitänyt.

Maailmancupissa Nieminen palasi voittajaksi enää kerran – kolme vuotta menestyskautensa jälkeen. Jo seuraavan kevään MM-kisat Falunissa olivat pettymys, kun Nieminen oli parhaimmillaan ”vasta” viides.

Hänen aikansa mäkimaailman absoluuttisella huipulla jäi lyhyeksi, mutta olympialaisiin Nieminen nousi vielä vuonna 2002. Hän kantoi Salt Lake Cityn olympialaisten avajaisissa Suomen lippua.

”Olin ylpeä, että olin käynyt läpi kaiken sen ja kairannut itseni takaisin sinne, mistä juttuni on lähtenyt”, Nieminen sanoo.

Hän oli normaalimäen kisan huonoimpana suomalaisena 16:s, mikä kertoo Suomen mäkihypyn tuolloisen tason kovuudesta.

”Kuudestoista sija kivikovassa seurassa ei ole huono mutta ei myöskään vastaa Tonin ja meidän muiden odotuksiin”, päävalmentaja Mika Kojonkoski kirjoitti Veikkaaja-lehden kolumnissaan (12.2.2002).

Joukkuemäessä Suomi oli suosikki, mutta jäi 0,1 pisteen erolla toiseksi. Niemistä ei valittu kisaan, eikä hän koe saaneensa edes näyttöpaikkaa kisaan Kojonkoskelta. Suuri unelma murskautui ja toi jättipettymyksen.

Lapsistaan, vanhemmistaan ja sisaruksistaan lämpimästi puhuva Nieminen kertaa äänikirjassa elämäänsä kahdeksan tunnin ajan. Paketti on perusteellinen, joskin lukujen välillä hieman paikoin toistoa sisältävä.

Olympiasankari ja ihminen ilmestyy vain äänikirjana. Se on suuri sääli, sillä osaavan kustannustoimittajan käsissä Niemisen tarina taipuisi mainiosti myös luettavaan muotoon.

Nyt äänikirjaa voi käytännössä pitää Niemisen persoonaa kiinnostavasti avaavana kymmenosaisena podcastina. On kuulijan päätettävissä, näkeekö asian hyvänä vai huonona.

Ainakin loppu on onnellinen. Nieminen vaikuttaa, jälleen kerran, löytäneen onnen uusi puoliso rinnallaan. Hän innostuu laskemaan jopa leikkiä puolisonsa ammattiin ja omiin sotkuihinsa liittyen.

”Nykyinen puolisoni on verohallinnolla töissä, ja sanoinkin yksi aamu, että enpä olisi uskonut hetki sitten herääväni tilanteessa, jossa verottaja kyselee keskellä yötä, että onko Niemisellä peitto hyvin”, hän nauraa.

”Niin ne asiat voi muuttua.”

Toni Nieminen nousi lehtien otsikoihin jo 13-vuotiaana toimiessaan Lahden MM-kisoissa 1989 koehyppääjänä. Helsingin Sanomat kirjoitti tuolloin Niemisestä jutun otsikolla Koehyppääjää ei ikä paina. 46-vuotias entinen mäkihyppääjä. Syntynyt toukokuussa 1975. Saavutti kaudella 1991–1992 mäkiviikon voiton, maailmancupin voiton sekä kolme olympiamitalia. Voitti Albertvillen olympialaisissa kultaa joukkuemäessä ja suurmäessä sekä pronssia normaalimäessä. Valittiin Vuoden urheilijaksi 1992. Hyppäsi ensimmäisenä ihmisenä hyväksytyn yli 200 metrin hypyn ponnistamalla Planican lentomäessä 203 metriä keväällä 1994. Kantoi Suomen lippua Salt Lake Cityn olympialaisten avajaisissa 2002.

