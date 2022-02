Kiova

Ukrainan urheiluministeri kehottaa maansa urheilijoita välttämään venäläisiä Pekingin talviolympialaisissa. Ministeri Vadim Guttsait toivoi, että ukrainalaiset urheilijat karttaisivat mielenilmauksia ja myös ystävyyden osoituksia venäläisiä kohtaan.

Ministerin mukaan Ukrainan olympiaurheilijat eivät saa edes seisoa venäläisten vieressä eivätkä ottaa heistä valokuvia.

”Sota Venäjän kanssa on kestänyt kahdeksan vuotta. Rajalla on nyt ärsyyntynyt tunnelma, ja urheilijoiden on maltettava mielensä. Ymmärrämme, että moni on ystävystynyt venäläisten urheilukollegoiden kanssa, mutta me olemme sodassa”, ministeri sanoi.

Jännitteet Ukrainan ja Venäjän välillä ovat kasvaneet, ja Ukrainassa pelätään Venäjän sotilaallisia toimia. Venäjä on lisännyt joukkojaan Ukrainan rajoilla.

Maiden konflikti alkoi vuonna 2014, pian Sotshin olympialaisten olympiatulen sammuttua.

Pekingin olympialaisten avajaiset ovat perjantaina. Samana päivänä Ukraina ja Venäjä kohtaavat futsalin miesten EM-kisojen välierässä Amsterdamissa.