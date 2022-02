Naisleijonat yrittää tehdä maalin Yhdysvaltojen verkkoon – Mustosen valmentajakaudella Suomi on hävinnyt kaikki ottelut USA:ta vastaan

USA:n ylivalta naiskiekossa päättyi viime elokuun MM-kilpailuissa.

Pekingin talviolympialaiset avataan perjantaina, mutta Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue ottaa varaslähdön jo torstaina, jolloin Naisleijonat kohtaa Yhdysvallat. Avausvastustaja hallitsi arvoturnauksia suvereenisti 2015–19, kun Yhdysvallat saavutti neljä MM-kultaa ja olympiakullan.

Viime elokuun MM-kilpailuissa Kanada palasi valtiaaksi, kun se nujersi Yhdysvallat loppuottelussa.

Pasi Mustosen vuonna 2014 alkaneella päävalmentajakaudella Suomi ja Yhdysvallat ovat kohdanneet arvokilpailuissa yhdeksän kertaa. Yhdysvallat on voittanut kaikki ottelut. Maaliero on musertava 33–9, kun mukana laskussa on 2019 MM-kisojen loppuottelun voittolaukauskilpailun ratkaisu.

Tuolloin Suomi oli lähimpänä voittoa ja ehti hetken juhlia mestaruutta, kun Petra Nieminen iski kiekon verkkoon jatkoajalla. Maali hylättiin pitkän videotarkastuksen jälkeen. Yhdysvallat otti lopulta kirkkaimmat mitalit.

Miksi Yhdysvallat on niin vaikea vastustaja?

”Yhdysvalloilla pelaa usein 18 erittäin taitavaa ja hyvin liikkuvaa huippukiekkoilijaa, ja lisäksi heillä on hyvä maalivahtipeli”, hyväntuulinen Mustonen vastasi tiistain virtuaalisessa mediatilaisuudessa STT:n kysymykseen.

Tuloksien valossa Naisleijonat otti taka-askelia viime MM-kilpailuissa, kun Yhdysvallat voitti alkusarjassa ja välierässä 3–0. Pekingissä Naisleijonien yksi tavoite on maalin tekeminen Yhdysvaltojen verkkoon, mutta maalinteko on tuottanut ongelmia pitkään.

Calgaryssä Suomi nojasi loistavaan maalivahti- ja alivoimapeliin sekä puolustamiseen. Kylmät oli käydä puolivälierässä Tšekkiä vastaan, mutta Sanni Vanhasen maali ja Anni Keisalan nollapeli pelastivat välieriin.

Matka myös toiseen Pohjois-Amerikan mahtimaahan Kanadaan vaikuttaa kasvaneen. Kolme vuotta sitten Suomi hävisi MM-alkusarjassa 1–6, mutta otti sitten historiallisen välierävoiton 4–2.

Calgaryssä Kanada voitti alkusarjassa 5–3 ja venytti tasoeroa marraskuun kohtaamisissa Helsingissä (4–2) ja Turussa (8–0 ja 5–1).

Mustonen alleviivaa pohjoisamerikkalaisten olevan kovimmillaan olympiakausina.

”Ylivoimat ja alivoimat on pakko voittaa. Kiekonhallinnassa ei tarvitse päästä ’fifty-fiftyyn’ vaan 42/58 voi riittää.”

”Iskunpaikka on olympiavuoden jälkeen, kuten 2019 Espoossa. Se oli meidän ansiota, mutta myös olympialaisten ansiota.”

Naisleijonat heitetään syvään päähän, kun Yhdysvaltojen jälkeen Kanada kohdataan lauantaina. Turnausformaatti tarjoaa pelastusrenkaan, koska A-lohkosta kaikki etenevät jatkoon.

Voitot Sveitsistä ja Venäjästä kuivaisivat turkin ennen pudotuspelejä.

”Venäjä tulee nyt erilaisella jalalla kuin MM-kilpailuissa. He eivät ole tykänneet harjoitella kesällä, mutta ovat pelanneet kauden ammattilaissarjassa”, päävalmentaja avasi mitalitaistelun kiristymistä ja muistutti jälleen myös Tshekin vaarallisuudesta.

