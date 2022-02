Karhujen tehokkain pelaaja on säväyttänyt F-liigassa ja tehnyt todellisen läpimurron tällä kaudella.

Juuso Aholan ensimmäinen liigakausi on ollut erinomainen.

Porilainen salibandylupaus Juuso Ahola on valittu miesten F-liigan tammikuun pelaajaksi, sarja tiedottaa kotisivuillaan.

18-vuotias Ahola edustaa Karhuja ja pelaa ensimmäistä kauttaan pääsarjatasolla.

”Ahola on jatkanut tammikuussa hyvää tekemistään F-liigassa”, Suomen miesten maajoukkueen päävalmentaja Petteri Nykky kommentoi F-liigan tiedotteessa.

Ahola on nuoresta iästään huolimatta F-liigan pistepörssissä kahdeksantena. Tehopisteitä on kertynyt runsaasti, vaikka Karhut taistelee sarjataulukon alapäässä.

Erinomaisella pelisilmällä varustettu porilaislupaus on tehnyt 18 ottelussa tehot 16+15=31. Kaiken kaikkiaan Karhut on iskenyt 81 maalia tällä kaudella, joten Ahola on ollut mukana yli 38 prosentissa porilaisten osumista.

Ahola liittyy tammikuun pelaajana varsin nimekkääseen joukkoon, sillä miesten F-liigan aiemmat tämän kauden kuukauden pelaajat ovat olleet Ville Lastikka (Classic), Justus Kainulainen (Oilers), Lassi Toriseva (Classic) ja Santtu Pohjonen (LASB), joista vain Pohjonen ei kuulunut Suomen joukkueeseen salibandyn MM-kisoissa joulukuussa.

Juuri Lastikka ja Kainulainen löytyvätkin F-liigan pistepörssin kärkikahinoista. Tehokkain on ollut 17 peliä pelannut Lastikka (25+15=40), johon Aholalla on matkaa yhdeksän tehopistettä. Pelejä Karhuilla on runkosarjassa jäljellä kahdeksan.

Ahola ja naisten F-liigan tammikuun pelaaja Laura Loisa (EräViikingit) palkitaan helmikuun aikana.