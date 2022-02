Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen jättää tehtävänsä

Salonen sopi asiasta viime tammikuussa.

Mikko Salonen on toiminut Olympiakomitean palveluksessa viisi vuotta.

Olympiakomitean toimitusjohtaja vaihtuu. Kesästä 2017 toimitusjohtajana työskennellyt Mikko Salonen jatkaa OK:n palveluksessa kesäkuun loppuun.

Salonen oli tammikuun alussa sopinut jättävänsä toimitusjohtajan tehtävän. Hänelle tulee kesäkuussa täyteen viisi vuotta Olympiakomitean palveluksessa.

OK on tehnyt valmisteluja uuden toimitusjohtajan löytämiseksi. Virka on tarkoitus panna avoimeen hakuun tällä viikolla. Hakuaika jatkuu helmikuun Pekingin talviolympiakisojen jälkeiselle viikolle.

Joulukuussa 50 vuotta täyttänyt Salonen on tyytyväinen omana toimitusjohtaja-aikanaan muun muassa siihen, että Olympiakomitean talous on tervehtynyt.

”Olympiakomitea on saatu taloudellisesta kriisiyrityksestä taloudellisesti tukevalle pohjalle. Minulla on tässä saumakohdassa mahdollisuus mennä kohti uusia haasteita”, Salonen kertoi tänään Olympiakomitean etäinfossa.

”Mikko Salonen on tehnyt ison työn erityisesti Olympiakomitean talouden nostamiselle merkittävistä vaikeuksista terveelle pohjalle sekä hallinnon kehittämisessä selkeistä haasteista asianmukaiselle tasolle”, Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kiitteli.

Salonen on toiminut aiemmin urheilun parissa muun muassa Suomen suunnistusliiton toimitusjohtajana. Aikoinaan diplomi-insinööriksi valmistunut oululaislähtöinen Salonen on vuorotellut urheilun ja liike-elämän välillä myynnin, markkinoinnin ja johdon työtehtävissä Suomessa ja Australiassa.