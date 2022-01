Nehvizdy

Korkeushyppääjä Ella Junnila ponnisti sunnuntaina toiseksi Tshekin Nehvizdyssa, kun hän ylitti yleisurheilun hallikisoissa talvikauden kärkituloksen 187. Perjantaina hän avasi hallikautensa Saksan Karlsruhessa ylittämällä 184.

”Hyppääminen on ollut koko ajan hyvää. Ponnistuspaikan hakemisessa on ollut pientä haastetta, mutta fyysinen kunto on hyvä, ja tekniikka parani jo näiden kahden kilpailun välillä. Se varmaan jatkaa paranemista edelleen”, Junnila kommentoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Samoin tilanteen arvioi Junnilan valmentaja Tuomas Sallinen.

”Hypyt korkeuksista 184 ja 187 nousivat hyvin ja olivat korkeita. 190:n korkeudessa hyppytahti oli nyt vaan liian tiukka”, Sallinen sanoi.

Kilpailun voitti Ukrainan Julija Tshumatshenko samalla tuloksella Junnilan kanssa.