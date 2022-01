Venäjän tennistähti sätti tuomaria välierässä, mutta raivasi tiensä Australian avointen finaaliin

Venäläinen tenniksenpelaaja Daniil Medvedev sai lauantaina 12 000 Yhdysvaltain dollarin sakot perjantaisen Australian avointen välierän käytöksensä johdosta. Hän sätti välierän päätuomaria, mutta raivasi tieltään Stefanos Tsitsipasin ja eteni sunnuntain loppuotteluun.

Maailmanlistan kakkospelaaja Medvedev sai kaksi sakkoa Tennis Australialta. Kahdeksan tonnin maksettava napsahti ”näkyvästä säädyttömyydestä” ja neljä tonnia päälle ”epäurheilijamaisesta käytöksestä”.

Medvedev kukisti Tsitsipasin neljässä erässä ja sinetöi toisen peräkkäisen Australian avointen finaalipaikan, mutta voiton sijaan venäläisen päätuomari Jaume Campistolille suustaan päästämät törkeydet ja vihjailut Tsitsipasin isän vaikuttamisesta pelin kulkuun hallitsivat välierän jälkipuintia.

”Oletko hullu? Oletko hullu? Tsitsipasin isä voi valmentaa jokaisen pisteen”, Medvedev huusi Campistolille.

”Oletko tyhmä? Hänen isänsä voi puhua jokaisen pisteen? Hänen isänsä voi puhua jokaisen pisteen?

”Vastaa kysymykseeni. Vastaatko kysymykseeni? Vastaatko kysymykseeni? Voitko vastata kysymykseeni? Ole hyvä, voitko vastata kysymykseeni? Voiko hänen isänsä puhua jokaisen pisteen?

Campistolin vastauksen jälkeen Medvedev jatkoi:

”Voi luoja. Voi luoja, olet niin huono, mies. Kuinka voit olla noin huono välierässä, voitko vastata? Katso minua. Puhun sinulle!”

Ottelun jälkeen Medvedev paiskasi kättä Campistolin kanssa ja pahoitteli käytöstään vielä lehdistötilaisuudessa.

Lauantaina saatu sakko on murusia venäläistähden palkintorahapotissa, joka on uran aikana kasvanut jo yli 22 miljoonaan dollariin. Voittamalla Australian avoimet potti kasvaisi parilla miljoonalla.

Medvedevin, 25, voiton tiellä on enää kymmenen vuotta kauemmin tenniskentillä ruskettunut espanjalainen Rafael Nadal, 35, joka jahtaa ennätyksellistä 21. grand slam -voittoa.

Medvedev on tässä vertailussa vasta oppipoika, koska venäläinen on voittanut vasta yhden grand slamin. Hän oli etevin viime vuoden US Openissa, jolloin hän pysäytti serbi Novak Djokovicin voittokulun.

Rokotevastainen serbi ei saanut osallistua tämän vuoden Australian avoimiin eikä puolustaa viime vuoden mestaruuttaan.