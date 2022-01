Englannin Mestaruussarjassa pelaavassa Hull Cityssä tapahtuu.

Turkin Simon Cowelliksi kutsuttu tv-persoona ja liikemies Acun Ilicali täytti aiemmin tammikuussa yhden suurimmista unelmistaan, kun hän osti Hullin 30 miljoonalla punnalla (noin 36 miljoonaa euroa).

Uusi omistaja tuo uudet tuulet. Hullissa se tiesi potkuja päävalmentaja Grant McCannille. Hullin kausi on ollut hankala, mutta siitä huolimatta McCannin pesti seurassa päättyi mainiosti. Viime pelissä Hull voitti sarjassa kolmantena olevan Bournemouthin ja sitä edellisessä pelissä toisena olevan Blackburnin.

Komeat päänahat eivät McCannia pelastaneet, kun Ilicalilla oli toisenlaiset suunnitelmat valmiina. Lauantaina Hullin valmentajana debytoikin georgialainen Shota Arveladze.

Hull onkin arvoituksellisessa tilanteessa. Varmaa ei ole sekään, että joukkue reagoisi valmentajavaihtoon positiivisesti.

Myös vierasjoukkue Swansean kausi on ollut vaikea. Nyt sillä on kuitekin allaan kolme tappiotonta ottelua, joissa oma pää on ollut tiivis.