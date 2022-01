Kimi Räikkönen viihtyy edelleen moottoriurheilussa. Laji vain vaihtuu.

Lontoo

Pitkän uransa formula ykkösissä viime kauteen lopettanut Kimi Räikkönen viihtyy moottoriurheilun parissa kaksipyöräisissä. Räikkönen siirtyy motocrossin MM-sarjaa ajavan Kawasakin tallipäälliköksi kaudeksi 2022, kertoo racingnews365.com.

Räikkösen rinnalla Kawasakin tehdastiimin johdossa on motocrossin MM-kisan aikoinaan voittanut Antti Pyrhönen. Hän on toiminut Räikkösen 2011 perustaman Ice One Racing -motocross-tallin johtotehtävissä vuosia.

Räikkösen johtama tiimi kilpailee tulevalla kaudella MXGP-luokassa.

”Ei ole mikään salaisuus, että yksi elämäni suurimmista intohimoista on useita vuosia ollut motocross. Tätä tallia ei voi kutsua enää harrastukseksi. Olen iloinen, että Kawasaki on valinnut meidät tehdastiimikseen”, Räikkönen kehui Ice One Racingin puolesta.