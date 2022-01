Urheiluperheen kasvatti hiihtää läpimurtokauttaan ja valittiin yllättäen Pekingiin.

Jasmin Kähärä on urheiluperheestä ensimmäinen, joka pääsee olympialaisiin.

Helsinki

Toisen epäonni on toisen onni. Maajoukkuehiihtäjien Krista Pärmäkoski ja Jasmin Kähärä kohdalla sanonta osui, kun ajatellaan Kähärän kautta ja lähestyviä olympialaisia.

Pärmäkosken epäonni koitui Kähärän onneksi joulukuun alussa ja poiki kauaskantoisia seurauksia.

”Krista tuli kipeäksi ennen Lillehammeria eikä päässyt sinne. En tiedä, olinko edes ensimmäinen varahiihtäjä, mutta pääsin mukaan ja heti pisteille”, Kähärä kertasi viime viikolla Vantaan Hakunilassa.

Kähärä sivakoi Lillehammerissa jatkoon sprinttikarsinnasta, jäi puolivälieriin ja oli 30:s, mutta kertynyt piste oli ensimmäinen maailmancupissa. Hiihtovire jatkui Davosin 23. ja Dresdenin 10. sijoilla. Saksalaiskaupungin puistohiihtoladulla Kähärä taisteli ensimmäisen kerran välieriin.

”Potentiaalia on ollut jo parin viime vuoden aikana, mutta nyt tuli hyvä kisavire oikeaan aikaan. Kaikki toimi hyvin joulukuussa, ja ylipäätään sain mahdollisuuden lähteä hiihtämään maailmancupia. Kisa kisalta onnistumiset veivät eteenpäin.”

Unelma toteen

Dresdenissä Kähärä ylsi Jasmi Joensuun kanssa finaaliin pariviestissä ja säkenöi neljänneksi. Kähäräkään ei ole tähdenlento vaan monipuolisen liikunnan tuloksia kirjataan nyt.

Äiti Catarina Svenlin on entinen huippulentopalloilija ja pikkusisko Jessica Kähärä on saavuttanut esimerkiksi yleisurheilun 17-vuotiaiden EM-kilpailujen hopean korkeushypyssä ja pronssin kolmiloikassa ja ponnistanut pronssille nuorten olympialaisten korkeushypyssä.

Jasmin on lähipiirin ensimmäinen varsinainen olympiaurheilija.

Epäonnea on osunut omallekin kohdalle. Kähärä kaatui SM-sprinttifinaalissa ja oli viides.

”Olympiavalinta tuli hyvään kohtaan, ja sain ajatukset muualle. Valinta oli tosi iso juttu. Minulla on ollut yksi iso unelma hiihdossa. Se on ollut olympialaisiin pääseminen. Nyt se on toteutumassa. Tosi hyvä fiilis.”

”Toivon, että saan kunnon kauden parhaimpaan Pekingin sprinttipäivänä. Sitten tietäisin, mihin se riittää oikeasti. Ensimmäinen tavoite on karsinnasta jatkoon, ja sen jälkeen kaikki on auki ja plussaa.”

Ylioppilas hiihtää

Kähärä on hiihtänyt pisteensä vapaan sprinteissä, mikä tuki valintaa Pekingiin. Oletko valmis hiihtämään muita matkoja?

”Totta kai aina pitää olla, ja tällaisessa maailmantilanteessa ei tiedä, mitä tapahtuu kenellekin. Menen hiihtämään sprinttiä, ja kaiken teen, että olisin sinä päivänä huippuvedossa”, 21-vuotias hiihtäjä vastasi STT:lle.

Vuosi sitten nuorten MM-kilpailujen edellä hän mietiskeli opiskelemaan pyrkimistä. Onko suunnitelma konkretisoitunut?

”Ei ole. On ollut mahdollisuus tehdä vain hiihtoa, joten en ole opiskellut”, ylioppilas kertoi.

Vuokatissa lukioajoista lähtien asunut Kähärä vaihtoi täksi kaudeksi Mikkelin Hiihtäjien värit Vuokatti Ski Team Kainuun edustusasuun. Seuraavaksi puetaan olympialaisten kisa-asuja, jotka olisivat saattaneet jäädä sovittamatta ilman Pärmäkosken epäonnea.

Mutta palataan lopuksi vielä muutenkin Pärmäkoskeen, joka debytoi olympialaduilla 19-vuotiaana Vancouverissa 2010. Kymppi (v) toi 52. sijan, mutta 30 kilometrin yhteislähdössä (p) hän oli 25:s. Sija on mahdollinen myös Kähärälle, jos hän täyttää tavoitteensa ja etenee sprintin karsinnasta jatkoon.

Poikkeusajan kisat jännittävät, mutta varsinainen kilpailujännitys nousee myöhemmin.

”En ole huomannut kisajännitystä. Se tulee, kun olen paikan päällä ja kisaympäristössä. Varmasti lähtöviivalla syke hakkaa aika korkealla.”