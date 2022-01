Narukerä–Veiterä-ottelu alkaa sunnuntaina 30. tammikuuta kello 13.

Narukerä on varmistanut jo vähintään kolmannen sijan tämän kauden runkosarjassa. Kakkossija on vielä ulottuvilla, sillä Akilles on porilaisia kaksi pistettä edellä, ja keskinäiset ottelut ovat menneet tällä kaudella tasan. Veiterä on runkosarjan voittonsa jo varmistanut.