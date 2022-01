Ota kantaa: Pitäisikö kaupungin pelastaa Ässät vai onko yhtiön selvittävä omin avuin – nämä ovat vaihtoehdot

Ässien talous on sakannut pahasti, kun katsomossa on istunut lähinnä pahvisia hahmoja.

HC Ässät Pori Oy:n taloudellinen tilanne on kääntynyt niin hankalaksi, että liigajoukkue Ässiä pyörittävä yhtiö on kääntynyt hakemaan tukea Porin kaupungilta.

Kaupunki on tilanteessa päätymässä ratkaisuun, jossa se ostaa Ässien osuuden kaupungin ja HC Ässät Pori Oy:n yhdessä omistamasta Kiinteistö Oy Porin jäähallista.

Mitä mieltä sinä olet? Miten asia pitäisi ratkaista? Onko nyt harkinnassa oleva tie oikea, vai pitäisikö asia hoitaa jollain toisella tavalla?

Esitämme alla kolme vaihtoehtoa. Valitse niistä, mikä on mielestäsi paras tai ehdota omaa ratkaisumallia. Vastauksen voit antaa tämän artikkelin lopussa olevalla vastauslomakkeella.

Vaihtoehdot

A) Kaupunki ostaa Ässät ulos halliyhtiöstä verorahoilla

Tässä tapauksessa kaupunki käyttää verovaroja hankkiakseen halliyhtiön kokonaan omistukseensa. Samalla myyvä osapuoli, eli HC Ässät Pori Oy saa varoja, jotka auttavat yhtiötä selviämään. Hallin suurimpana käyttäjänä Ässät maksaa jatkossa hallin käytöstä merkittävästi vuokraa Porin kaupungille. Samalla kaupunki yksin voi määritellä hallin muuta käyttöä.

B) Ässien on haettava tukea liike-elämältä

Ässien tulisi ottaa yhteyttä sponsoreihinsa ja muuhun liike-elämään ja hakea ratkaisua taloudellisiin ongelmiinsa tätä kautta.

C) Ässien on itse sopeutettava talouttaan, vaikka se tarkoittaisi liigapaikasta luopumista. Jos sopeutus ei onnistu, on yhtiön hakeuduttava konkurssiin

Tässä vaihtoehdossa kaupungilta ei vaadita välitöntä verovarojen käyttöä. Jos HC Ässät Pori Oy ajautuu konkurssiin päätyy halliyhtiön omistus velkoineen todennäköisesti kokonaan Porin kaupungin käsiin ja samalla hallin pääkäyttäjä poistuu, joten vuokratulot pienenevät radikaalisti. Tämä voi maksaa merkittävästi myös veronmaksajille.